Roma non manda i rifiuti in Emilia RomagnaM5s | La politica non c' entra | costa

Roma - il problema non sono gli assenti ma i presenti : Ma qualcuno è davvero convinto che la Roma abbia perso contro l'Atalanta perché in campo non c'era Nainggolan? No, la Roma è stata sconfitta semplicemente perché in campo non c'era la Roma. Non una ...

Rifiuti - Regione Lazio : “Roma non invia carichi in Emilia-Romagna” - assessore Diaco : “Costa troppo - città ha retto” : Tanto rumore per nulla, o quasi. Il caso Rifiuti – con la richiesta della città di Roma di portare in Emilia-Romagna una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta durante le festività natalizie – però non sembra chiuso. A feste ormai concluse dopo l’ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini (Pd), i carichi non sono partiti. Così, l’assessore all’Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta ...

Calciomercato Roma/ News - Monchi : non ci interessano Darmian e Vidal (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore sportivo spagnolo Monchi sottolinea come i capitolini non siano interessati a Mattia Darmian e Aleix Vidal.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:15:00 GMT)

Roma - Di Francesco duro : 'Non mi è piaciuto niente - facciamo tutti mea culpa' : 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell' Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i momenti di difficoltà capitano e non ...

Roma-Atalanta - Gasperini : “Non c’era il rosso per De Roon”. Di Francesco : “Zitti e lavorare” : Roma-Atalanta, Gasperini: “Non c’era il rosso per De Roon”. Di Francesco: “Zitti e lavorare” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Atalanta – Al termine del match vinto all’Olimpico contro la Roma, il tecnico degli orobici, Gasperini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Roma-Atalanta, PARLA ...

Roma - Di Francesco : 'Ci è mancata la personalità - per chi ha paura di sbagliare qui non c'è posto' : Mancanza di personalità "Credo che non sia solo responsabilità dei diensori quanto accaduto nel primo tempo - commenta l'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport - ma di tutta la squadra. ...

Roma - Di Francesco : "Zitti e lavorare. Non possiamo essere quelli di oggi..." : "Siamo partiti bene nei primi 10', poi dopo i gol dell'Atalanta ci siamo disuniti. La palla scottava, e questo non dovrebbe mai accadere. Ricordiamoci che siamo la Roma. La squadra non mi è piaciuta, ...

Roma - Di Francesco : 'La squadra non mi è piaciuta per niente. Nainggolan? Scelta doverosa - ecco quando torna' : Eusebio Di Francesco , tecnico della Roma , parla a Premium Sport dopo il ko contro l'Atalanta: 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell'Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i ...

Roma-Atalanta 1-2 : Dzeko non basta - Cornelius e de Roon affondano i giallorossi : ROMA - Dall'1-2 di Napoli all'1-2 dell'Olimpico. L'Atalanta si ripete, divertendosi a collezionare scalpi eccellenti. Batte anche la Roma e completa un favoloso inizio di nuovo anno salendo al 6° ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : a Di Francesco non basta il ritorno al gol di Dzeko : ROMA - Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno della Roma . La squadra di Di Francesco perde in casa contro l' Atalanta per 2-1 al termine di una partita cominciata male e, nonostante una buona ...

Calciomercato Roma/ News - ds Sassuolo : Politano e gli altri big non si muovono (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Matteo Politano è ambito dalla società capitolina ma il ds del Sassuolo ha spento le voci su una sua possibile partenza(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Favino torna in scena a Roma : 'Sono un Romantico. Se mi corteggiano? Non così tanto' : 'Vivo con questo testo da vent'anni. Perché, non lo so neanche bene. Esistono degli incontri. Ma non vorrei investigare il motivo fino a farlo diventare un pensiero razionale. Un giorno mi sono ...

Roma - vince la linea Monchi : Nainggolan non convocato : Nainggolan non è convocato'. L'annuncio è di Di Francesco, ma l'input è di Monchi. C'è anche lui, nella sala Champions di Trigoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso ...

Strade inondate di spazzatura - a Roma torna l’emergenza rifiuti : Una montagna di rifiuti che sorge in un vicolo del centro storico di Roma non è poi così diversa dal cumulo di spazzatura in un quartiere di periferia. È la «livella» Romana, che non guarda in faccia a censo o privilegi, e maleodorante torna in questi giorni a inondare le Strade della Capitale....