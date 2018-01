Roma-Nainggolan | caso aperto | cessione possibile | fissato il prezzo

Roma in grande calo - Di Francesco commenta l’esclusione di Nainggolan : “I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell’Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perche’ i momenti di difficolta’ capitano e non possono essere affrontati come abbiamo fatto noi: la squadra non mi e’ piaciuta per niente, specialmente nel primo tempo”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, commenta la sconfitta casalinga ...

Calciomercato Roma; Monchi : ”Nainggolan proseguirà con noi” : Assente contro l’Atalanta, Nainggolan rimarrà alla Roma. A confermarlo è il ds giallorosso Monchi ai microfoni di Premium Sport. NAINGGOLAN – ”Il caso Nainggolan non si rifletterà sul mercato, non ha nulla a che fare”. Sono queste le rassicurazioni del direttore sportivo della Roma Monchi, che esclude una cessione di Radja Nainggolan dopo il caso scatenato dai video postati dal centrocampista belga la notte di ...

CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo Monchi è tornato sul caso Nainggolan confermando che il centrocampista belga resterà in giallorosso

Roma - Monchi : 'Nainggolan proseguirà con noi. Vidal o Darmian? Bravi entrambi' : E comunque, per noi il mercato comincia domani', ha detto il direttore sportivo della Roma a Premium Sport.

Roma - Strootman : 'Nainggolan sa di aver sbagliato - ma ha chiesto scusa' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma -Atalanta, Kevin Strootman ha parlato a Premium Sport : 'Dopo qualche partita così sarà importante vincere, perché ora manca un po' di fiducia e può peggiorare se non prendiamo punti. Sarà difficile, ma dobbiamo dare tutto. Nainggolan? Ne parla il ...

Roma - allenamento e poi shopping per Nainggolan : allenamento a Trigoria e poi, complice l'esclusione decisa dal club per la gara con l'Atalanta, un pò di shopping all'outlet di Castel Romano non distante dal centro sportivo della Roma. Questa la ...

La Roma alza la voce : con l’Atalanta fuori Nainggolan : AS Roma – Mister Di Francesco fa la voce grossa. Il belga escluso dall’impegno odierno contro i nerazzurri bergamaschi per i video di capodanno, nonostante... L'articolo La Roma alza la voce: con l’Atalanta fuori Nainggolan su Roma Daily News.

Roma - vince la linea Monchi : Nainggolan non convocato : Nainggolan non è convocato'. L'annuncio è di Di Francesco, ma l'input è di Monchi. C'è anche lui, nella sala Champions di Trigoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso ...

Roma - Di Francesco : "Nainggolan non sarà convocato" : Roma, 5 gennaio 2018. Domani pomeriggio la Roma incontrerà l' Atalanta all' Olimpico . I giallorossi arrivano a giocare con i bergamaschi dopo il pareggio contro il Sassuolo e lo "scandalo Nainggolan "...

