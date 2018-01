Roma | mese nero | 5 punti in 5 gare E c' è la grana Nainggolan

Roma - Raggi : assegnate nell'ultimo mese 55 case popolari : Roma, 28 dic. (askanews) L'Amministrazione capitolina nell'ultimo mese ha consegnato 55 case popolari a famiglie aventi diritto. In un anno e mezzo di giunta Raggi le assegnazioni sono state oltre 750,...

Roma - Raggi aumenta lo stipendio a 15mila dipendenti : 80 euro in più al mese. Il Pd : “È una mancia elettorale” : Regalo di Natale da 80 euro al mese per oltre 15.000 dei 24.000 dipendenti del Comune di Roma. Così, dopo aver sbloccato e concluso l’assunzione di tutti i quasi 2.000 vincitori del concorso 2010, la Giunta guidata da Virginia Raggi trova nuovo consenso fra i lavoratori capitolini. Gran parte di questi ultimi, infatti, a partire dal mese di febbraio si troveranno accreditato sullo stipendio l’aumento promesso da Gianni Alemanno nel lontano 2009, ...

Trovato cadavere di anziana a Roma - era scomparsa il mese scorso : Roma, 20 dic. (askanews) E' stato rinvenuto oggi pomeriggio a Roma, in un giardino pubblico nella zona Prenestina, il cadavere in stato di decomposizione di una donna anziana. La donna, ...

Mille euro al mese per chi ospita un migrante - Raggi : Roma sperimenti : "Credo che questa cosa sia cresciuta molto a livello giornalistico, ma sicuramente quello che Roma deve fare è sperimentare". È questo il pensiero della sindaca di Roma, Virginia Raggi , sulla ...

Calciomercato Roma/ News - Yerry Mina colpo a sorpresa? Schick - mese verità (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club giallorosso in vista della finestra di mercato di gennaio(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 03:52:00 GMT)

Juve - Mandzukic in ripresa per il mese chiave : Olympiacos - Inter e Roma : 'Siamo ancora qua' il titolo di Gigi Buffon dopo la sfida del San Paolo, perché da un possibile -7 la Juve è rientrata prepotentemente in corsa per la vetta della classifica, a -1 dal Napoli, ...

In cella per quasi un mese per una foto su Facebook - ma era una scena di Romanzo Criminale : In cella per quasi un mese per una foto su Facebook, ma era una scena di Romanzo Criminale Scarcerati quattro ragazzi di Melito Porto Salvo arrestati nell’ambito dell’operazione “Cumps”. La foto incriminata non aveva nulla a che fare con i giovani arrestati con l’accusa di associazione mafiosa.Continua a leggere Scarcerati quattro ragazzi di Melito Porto […] L'articolo In cella per quasi un mese per una foto su Facebook, ma era una ...

Mille euro al mese alle famiglie Romane che ospitano un richiedente asilo : Il Campidoglio ridisegna la mappa dell'accoglienza dei migranti. Una nuova distribuzione per i vari quartieri, alleggerendone alcuni ad alto conflitto sociale - come Tiburtino III e Tor Bella Monaca - e portando per la prima volta gli Sprar in altre zone, come Acilia e Ottavia. Inoltre verranno coinvolte le famiglie romane, che potranno ospitare i richiedenti asilo dietro compenso.In un'intervista al Messaggero, l'assessore ai Servizi Sociali ...

La Raggi apre le porte dei Romani : "Mille euro al mese a chi accoglie migranti" : La situazione è ormai al collasso. Virginia Raggi e compagni pentastellati stanno mettendo a punto un piano d'emergenza per spargere gli immigrati , già presenti a Roma, in tutti i Municipi della ...

La Raggi apre le porte dei Romani : Mille euro al mese a chi accoglie migranti : La situazione è ormai al collasso. Virginia Raggi e compagni pentastellati stanno mettendo a punto un piano d'emergenza per spargere gli immigrati, già presenti a Roma, in tutti i Municipi della Capitale. Come spiega il Messaggero, i centri di accoglienza al Tiburtino III e a Tor Bella Monaca verrebbero, gradualmente, svuotati "portando per la prima volta gli Sprar (le strutture per i richiedenti asilo) anche ad Acilia (nel ...

Laura Freddi incinta all'ottavo mese - passeggiata a Roma con il super pancione : Roma - A breve Laura Freddi, 45 anni, ex stellina di ?Non è la Rai? e lo scorso anno nella casa per la prima edizione del Grande Fratello Vip, diventerà mamma per la prima...

Roma - Stefàno (M5S) : riapre Tiburtina da l.go Camesena per Natale : Roma, 7 nov. (askanews) 'Stamattina tavolo tecnico per coordinare la riapertura di via Tiburtina a seguito della conclusione dei lavori del collettore fognario, da largo Camesena a Casal Bruciato. ...