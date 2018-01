Roma | il problema non sono gli assenti ma i presenti

Renzi : amministrazione a guida Pd risolve problema rifiuti Roma : Roma, 3 gen. (askanews) 'Per evitare che Roma sia sommersa dai rifiuti, vista l'incapacità della giunta della Capitale, l'Emilia Romagna si farà carico del problema per un periodo speriamo limitato. ...

Rifiuti - Gazzolo (ER) : M5S dicano se hanno problema a Roma o no : Bologna, 3 gen. (askanews) -'Non c'è molto da dire: il Comune di Roma ha problemi con lo smaltimento dei propri Rifiuti, è stato chiesto alla Regione Emilia-Romagna di dare la propria disponibilità a ...

La Roma non segna più. E gli scontri diretti sono un problema... : Roma - Le migliori difese non sempre bastano per vincere i campionati. Serve cinismo nei momenti chiave, determinazione, continuità di risultati e pure un po' di fortuna. Ma non ditelo ad Eusebio Di ...

Il vero problema dell’albero di Natale di Roma non è che è spelacchiato : O meglio, anche quello, certo: ma la vera storia riguarda quanto è costato e come è stato appaltato dal comune The post Il vero problema dell’albero di Natale di Roma non è che è spelacchiato appeared first on Il Post.

Roma - problema rigori per Di Francesco : il tecnico giallorosso commenta così : Successo con il brivido per la Roma contro il Cagliari, ecco l’analisi di Di Francesco ai microfoni di Premium Sport: “E’ più giusto parlare della partita, si parla sempre degli episodi ma potevamo fare prima questo gol. Il Cagliari era messo benissimo, ha tirato per la prima volta all’85’, noi abbiamo voluto moltissimo la vittoria, poi Fazio si vede che la prende con il petto, ci prendiamo questi tre punti. Quando ...

Calciomercato Roma/ News - Perotti : per il rinnovo non c’è alcun problema (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie dei giallorossi: Kostas Manolas è pronto al rinnovo col club capitolino. Secondo Sky Sport l'annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 09:43:00 GMT)

INFORTUNIO NAINGGOLAN/ Ultime notizie : problema all’inguine in Nazionale : salta il derby Roma Lazio? : Radja NAINGGOLAN, INFORTUNIO in Nazionale per il centrocampista della Roma. Venerdì esami strumentali per un problema all'inguine, il "Ninja" salta l'amichevole Belgio-Messico?(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 00:24:00 GMT)

Gentiloni : dopo Brexit a Roma cambiò clima scontento. Crisi bancaria alle spalle - crediti deteriorati un problema ma ridotti del 25% : 'Brexit poteva essere il segno della Crisi irreversibile. Invece quel clima di scontento si sciolse al sole di Roma, quando festeggiammo il 60 anniversario dei Trattati'. Lo ha detto il premier Paolo ...

Infortunio Florenzi - Di Francesco in ansia : problema all’adduttore per il calciatore della Roma : Infortunio Florenzi, Di Francesco in ansia: problema all’adduttore per il calciatore della Roma – Roma fantastica in Champions League, Chelsea asfaltato nella gara dell’Olimpico e qualificazione agli ottavi sempre più vicina. Non solo buone notizie in casa giallorossa, il tecnico Di Francesco in ansia per le condizioni di Florenzi, sostituito al 76′. Secondo le ultime indiscrezioni il giallorosso ha accusato un fastidio ...

Infortunio Bruno Peres/ Roma news - problema muscolare per il brasiliano : infermeria affollata a Trigoria : Infortunio Bruno Peres, ultime notizie sull'esterno della Roma. infermeria affollata a Trigoria: problema muscolare per il brasiliano. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Sat, 28 Oct 2017 22:32:00 GMT)

Bonaccorsi (Pd) : problema Roma non più poteri ma incapacità Raggi : Roma, 26 ott. (askanews) 'Il problema di Roma non è la mancanza di poteri, ma la totale incapacità della sindaca Raggi e della sua amministrazione di gestire la città. Sono quasi due anni che ...