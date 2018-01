Roma | festa con doni della Befana ai bimbi col logo di Casapound

La Roma stecca in casa : festa Atalanta : CRONACA - La squadra di Gasperini passa in vantaggio al 14esimo con un mancino a giro di Cornelius e raddoppia poco dopo, al 19esimo, con un tiro di De Roon su assist di Gomez. Poi lo stesso De Roon ...

Roma - il Campidoglio 73mila al Circo Massimo per la festa di Capodanno. Raggi : spettacolo degno della Capitale : Nell'arco delle sei ore di evento della festa di Roma 2018 al Circo Massimo i contapersone ai 5 varchi hanno registrato il transito di 73.115 persone. Il picco di presenze nell'arena si...

Capodanno - Di Maio alla festa al Circo Massimo con Raggi - protesta il Pd : campagna a spese dei Romani. M5S precisa : «Tra la gente non sul palco» : «Sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno». E' bastato questo annuncio comparso...

Festa di Roma - tutte le info per accedere all'area : Roma, 30 dic. (askanews) Domani 31 dicembre alle 21 al Circo Massimo parte la 24 ore della Festa di Roma 2018. Il pubblico spiega il Campidoglio in una nota potrà entrare nell'area del Circo Massimo ...

Capodanno a Roma - tutti gli eventi : dal Circo Massimo all'Eur una festa lunga 48 ore : Due giorni di festa ma anche di disagi per i Romani in occasione del Capodanno. E se dal comando di via della Consolazione, i vigili urbani garantiscono che non si ripeterà il forfait della notte di ...

Capodanno a Roma - deviate linee di bus per festa a Circo Massimo : Roma, 29 dic. (askanews) Domenica sera al Circo Massimo è in programma la festa per salutare il nuovo anno. Già dalle 19 scatteranno le chiusure al traffico su via del Circo Massimo, via dell'Ara ...

La Festa di Roma 2018. Una notte di luci e spettacoli : ... maratone cinematografiche, il Capodanno dei bambini al Giardino degli Aranci, l'alba al Ponte della Scienza con un pianistico 'saluto al sole'. Per non dire del primo dell'anno con il suo fiume di ...

Tennis - le ricorrenze del 2018 Festa per Roma e l'Era Open : Per la cronaca solo tre giornalisti stranieri seguirono quell'importantissimo torneo: l'americano Bud Collins, la francese Judith Elian e il nostro Gianni Clerici. 2018 - L'anno che verrà segnerà ...

"Si sposano!". Festa grande a Uomini e Donne - dopo anni d'amore è arrivata la proposta più Romantica di sempre. Un momento veramente ... : Chi è Giovanni, il compagno e futuro marito di Teresanna? Giovanni è napoletano ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Teresanna dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo ...

Festa Toro - Roma fuori da Coppa Italia : Flop Roma e giallorossi fuori dalla Coppa Italia. Il Torino passa per 2-1 all'Olimpico nella sfida valida per gli ottavi di finale e elimina la formazione di Di Francesco dal torneo. In un match ...

Roma - residenti e commerciati esasperati : basta manifestazioni nel centro storico : "Alla fine ci rimettiamo sempre noi". Commercianti e residenti sono furibondi per l'ennesimo corteo che attraversa il centro storico, per di più nel sabato prima del Natale, quando le allettanti ...

Roma - tavolo tecnico in questura : utimate le misure di sicurezza per la manifestazione di domenica : Si è appena concluso il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido MARINO, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del quadro operativo e pianificazione dei servizi per la ...

Questura Roma - ultimate misure sicurezza per manifestazione domani : Roma, 15 dic. (askanews) Si è appena concluso a Roma il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del quadro operativo e ...