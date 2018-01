Roma | ecco la gang di Prima Porta | spaccio davanti al cimitero

Roma - Di Francesco : 'La squadra non mi è piaciuta per niente. Nainggolan? Scelta doverosa - ecco quando torna' : Eusebio Di Francesco , tecnico della Roma , parla a Premium Sport dopo il ko contro l'Atalanta: 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell'Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i ...

La Roma crolla contro una grande Atalanta : primo tempo dominato - poi il forcing giallorosso ma la stupidaggine di Nainggolan pesa eccome! : 1/17 LaPresse/AFP ...

Roma - identificato il piRomane che appiccò fuoco a distributore di benzina. Eccolo in azione : I Carabinieri della stazione di Albano Laziale hanno identificato l’uomo che, la mattina del 9 dicembre scorso, aveva cosparso di liquido infiammabile il manto stradale adiacente le colonnine di carburante del distributore Q8 di via Trilussa, ad Albano Laziale, dandogli fuoco, con grave pericolo per alcune auto che si accingevano a fare carburante. Si tratta di un 37enne del posto che è stato denunciato a piede libero. All’epoca ...

PresaDiretta - al via la nuova stagione. Iacona : “Dalle piste ciclabili di Roma al precariato - ecco cosa approfondiremo” : Al via lunedì 8 gennaio su Rai 3 la nuova stagione di PresaDiretta, la trasmissione curata da Riccardo Iacona. “Aspettatevi tanto lavoro e soprattutto quello che è oramai diventato il mio mantra: molto più approfondimento“, dice Iacona a ilfattoquotidiano.it. “Il nostro imperativo è che ogni puntata deve aprire mondi sconosciuti e mai trattati così”. A cominciare dalla prima puntata, che si occuperà di “come e ...

Roma - Manolas avverte : “chi non vuole vincere vada via. Nainggolan? Ecco cosa dico”. E sullo Zenit… : Intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, Kostas Manolas, difensore della Roma, ha voluto mandare un messaggio a tutta la squadra commentando la strigliata di Monchi: “Sono d’accordo con quanto detto dal Direttore, perché dobbiamo avere una mentalità vincente: chi non ha questa mentalità non può avere spazio alla Roma”. Su Nainggolan: “Radja sa che ha sbagliato, come possiamo sbagliare tutti, e si è subito ...

Roma - stangata per Nainggolan : ecco il provvedimento nei confronti del giallorosso : provvedimento Nainggolan – La notte di Capodanno potrebbe portare conseguenze in casa Roma, in particolar modo al club giallorosso non è andato giù l’atteggiamento del calciatore Nainggolan che ha festeggiato sopra le righe con un video postato sui social che ha fatto tanto discutere. Il primo provvedimento dovrebbe essere quello della panchina nella gara di campionato contro l’Atalanta ma non è di certo finita, secondo quanto ...

Ambra Angiolini incinta? Ecco le foto col pancino sospetto mentre passeggia a Roma : Roma ? Un pancino sospetto per Ambra Angiolini. Ultima replica Milano! Grazie ai "tantissimi" che sono venuti a vederci e che hanno reso questa mia...

“Caso Nainggolan gravissimo” - Pruzzo critico : ecco la decisione della Roma dopo i video ubriaco : “Su Nainggolan vediamo come si comporteranno i dirigenti della Roma, inutile parlarne ancora. Quanto successo è di una gravità inaudita”. L’ex Romanista Roberto Pruzzo, parlando ai microfoni di Radio Radio, ha condannato con decisione il comportamento di Raja Nainggolan in occasione delle festività di Capodanno. Il calciatore della Roma ha postato su Instagram video nei quali fumava ed addirittura si è dichiarato “ubriaco ...

Calciomercato Roma - via vai sulle fasce : Bruno Peres in uscita - ecco il nome in pole per sostituirlo : Calciomercato Roma – Il 2017 della Roma si è chiuso in maniera non certo positiva. Il deludente pareggio interno con il Sassuolo ha chiuso un mese di dicembre caratterizzato dalla sconfitta con la Juventus all’Allianz Stadium, dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino e da una serie di prestazioni non all’altezza che hanno portato la squadra di Di Francesco a perdere terreno da Juventus e Napoli. Nelle ultime ...

Twitter - nuovi profili falsi : post sulla disabilità e di Zucconi contro Grillo. Ed ecco altri legami con la società Romana : I profili falsi che twittano (e rilanciano tweet di altri) in automatico, i cosiddetti “fake bot”, si diffondono a macchia d’olio. La mail di registrazione è sempre la stessa, l’iscrizione molto spesso è avvenuta nel gennaio 2012. Come nel caso dei post sui finti terremotati che rientravano nelle loro casette, come nei casi scovati ieri dal ilfattoquotidiano.it su un tweet “sull’Europa che vorrei”. ...

Capodanno a Roma - strade chiuse e deviazioni : ecco la mappa : Al via da domani le kermesse di Capodanno: non mancheranno disagi per strade chiuse e deviazioni. ecco la mappa e le limitazioni orarie.

Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo : ecco i 22 che scenderanno in campo : Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo – La gara dell’ex per mister Di Francesco che oggi con la sua Roma affronterà il Sassuolo. La cura Iachini sta funzionando eccome in casa neroverde, con la squadra che ha tirato fuori la testa dalla zona calda e sta salendo decisamente anche sotto il profilo del gioco dopo l’allontanamento di Bucchi. Di fronte però oggi avrà una Roma agguerrita e determinata a proseguire la propria corsa al ...

Capodanno - ecco il piano sicurezza : a Roma 20 varchi col metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno