Roma | crisi e addio scudetto | gli errori del mercato di Monchi

Roma-Atalanta 1-2 : Cornelius-De Roon da sogno - DiFra in crisi : Nerazzurri avanti di due gol, espulso De Roon. La Roma con l'uomo in più per tutta la ripresa trova solo la rete di Dzeko

Roma-Atalanta 1-2 : Cornelius-De Roon - DiFra in crisi : Nerazzurri avanti di due gol, espulso De Roon. La Roma con l'uomo in più per tutta la ripresa trova solo la rete di Dzeko

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

Emergenza rifiuti a Roma? No - ormai è una crisi strutturale senza soluzione : Roma si trova di nuovo alle prese con la questione rifiuti. ormai non la si può nemmeno definire Emergenza.

Nainggolan-Roma - è crisi : dalla Cina c'è una clamorosa offerta da 40 milioni : Il Guangzhou Evergrande si fa avanti per il Ninja. I giallorossi provano a strappare alla concorrenza Barella

Rifiuti - M5S surreale : chiede aiuto all'Emilia ma nega la crisi a Roma : O meglio, per non scomodare il termine "emergenza", che si presta a sfumature e interpretazioni (e quindi a scazzottate mediatiche, il terreno preferito di un certo modo di politica che va di moda ...

Roma - capodanno di riflessione : tra gol che non arrivano e la crisi Dzeko-Schick : Roma - capodanno di riflessione in casa Roma. Dopo aver costruito l'ottima classifica più con i successi di misura sulle piccole che con gli acuti negli scontri diretti (ko interni con Inter e Napoli, ...

Dzeko in crisi per l’astinenza di goal? Il bosniaco si ‘consola’ in discoteca - tifosi della Roma furiosi [FOTO] : La Roma ha chiuso il 2017 con un deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Edin Dzeko ha proseguito nella sua astinenza da goal dimostrando di attraversare un periodo non certo positivo. Il bosniaco però ha trovato comunuque il modo di festeggiare: dopo la sfida con i neroverdi l’attaccante è volato in Croazia, sfruttando il giorno libero concesso da Di Francesco, per assistere al concerto di Zeljko Joksimovic, cantante serbo affermato ...

Rifiuti - l'Emilia Romagna salva Roma. Galletti : "Scongiurata crisi - ora soluzioni" : Roma, 30 dicembre 2017 - l'Emilia Romagna salva Roma, accogliendo la richiesta d'aiuto sui Rifiuti . "Smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato e tassativamente non ...

Juve-Roma - Dybala e Dzeko per scacciare la crisi del settimo... turno! : Dybala e Dzeko, giocatori agli antipodi, ma con sfumature simili. Il fantasista contro il bomber d'area. Confronto assurdo? Non proprio. I tratti in comune ci sono, eccome. Capocannonieri: della Juve ...

La sfida di Roma per uscire dalla crisi Innovazione e infrastrutture : Segnali comunque incoraggianti di un'economia che riparte. Una questione resta aperta: quale città uscirà dalla crisi. Dipende dalle azioni, ma anche dalle idee che le precedono. Va sostenuto quindi ...

Donnarumma (Acea) dice che a Roma la crisi idrica non è finita : Milano, 28 nov. (askanews) A Roma la crisi idrica, dopo l'emergenza di questa estate, 'è assolutamente ancora in atto e non se ne vede la fine, tutti speriamo che l'inverno porti qualche novità ma c'è ...

Roma - Donnarumma (Acea) : crisi idrica ancora in atto : Milano, 28 nov. (askanews) A Roma la crisi idrica, dopo l'emergenza di questa estate, 'è assolutamente ancora in atto e non se ne vede la fine, tutti speriamo che l'inverno porti qualche novità ma c'è ...

Virtus Roma altra sconfitta contro Rieti - è crisi : La Virtus Roma perde il suo primo derby stagionale ai danni di Rieti. Dopo le due vittorie consecutive, contro Trapani e Tortona, i giallorossi sembrano essersi spenti, incanalando tre sconfitte ...