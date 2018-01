Roberto Maroni deciderà probabilmente di non ricandidarsi alla presidenza della Lombardia

Roberto Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia : 'Abbiamo un candidato comune' : Dal vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza nel centrodestra tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni emergono anche voci che confermano le indiscrezioni di stampa circolate in ...

Centrodestra - Roberto Maroni a Roma e Maria Stella Gelmini candidata presidente in Lombardia : La voce ha iniziato a girare in quelli che il quotidiano La Stampa definisce 'ambienti accreditati' del Centrodestra poche ore prima del vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e meloni: il ...

Domani a Brenna con Mattarella anche Roberto Maroni : Nella X Legislatura della Repubblica italiana per la VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) è membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992 e per la Commissione speciale per le politiche ...

Roberto Maroni - governatore rinuncia a interrogatorio : processo slitta al 14 dicembre : rinuncia a rendere l’interrogatorio Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano al processo con al centro le presunte pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex collaboratrici dell’epoca in cui era ministro dell’Interno, Mara Carluccio e Maria Grazia Paturzo. Lo ha anticipato il suo difensore, Domenico Aiello, a proposito dell’appuntamento giudiziario del governatore fissato per oggi nel primo pomeriggio, e ...