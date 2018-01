Rilevato altro virus Android nel Play Store | le app da evitare su Huawei | Samsung | ASUS e

: Rilevato altro #virus Android nel #PlayStore: le app da evitare su Huawei, Samsung, ASUS e… - OptiMagazine : Rilevato altro #virus Android nel #PlayStore: le app da evitare su Huawei, Samsung, ASUS e… - RobertaPaliotti : “...il prezzo viene ovviamente rilevato sullo scontrino, non sul sacchetto, così il fenomeno ne ha pagati sei ma no… - donatellaluisa : un sondaggio di oltre 100 dirigenti dell'industria petrolifera in Texas, New Mexico e Louisiana, la Fed di Dallas h… - Darsch1980 : RT @m4gny: @MillaCarbo1 Più che altro, nessuno ha rilevato che il fine del riuso è in contrasto con il divieto di portarseli da casa. - m4gny : @MillaCarbo1 Più che altro, nessuno ha rilevato che il fine del riuso è in contrasto con il divieto di portarseli da casa. -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 7 gennaio 2018) Un ennesimoè stato scoperto celato all'interno di alcune app del, soprattutto di utilità generale (come nel caso delle app torcia, per farvi un esempio), e che quindi potrebbero rappresentare una minaccia importante per quel che riguarda i vari dispositivie Honor.Come riportato dal sempre ben informato portale 'headlines.com', l'infezione fa capo ad un nuovo tipo di adware, che, avvalendosi di particolari script per la visualizzazione di annunci pubblicitari anche invasivi, non consentono all'utente di sbarazzarsene.Ilin questione è stato ribattezzato con il nome di 'LightsOut'. Scoperto dalla società di sicurezza Check Point, Google è stato messo al corrente del fastidioso problema, procedendo alla rimozione della minaccia rappresentata dall'ultimoattraverso la cancellazione delle app sospette ...