Rifiuti Roma | retromarcia | non andranno in Emilia

Roma non manda i Rifiuti in Emilia RomagnaM5s : "La politica non c'entra - costa troppo" : Grazie alla mediazione della Regione Lazio, dalla "regione rossa" era arrivata la disponibilità a ricevere circa 15mila tonnellate di rifiuti Romani da distribuire su tre impianti diversi. Ora il dietrofront del Campidoglio: "Il trasporto costa 180 euro a tonnellata"

Rifiuti - no di Raggi all'aiuto dell'Emilia : Roma a rischio paralisi : Il trasporto dei Rifiuti in Emilia? «Costa troppo, possiamo anche farne a meno», dicono in Campidoglio. La scelta di portare la monnezza Romana verso i termovalorizzatori di Parma, Modena...

Rifiuti - Regione Lazio : “Roma non invia carichi in Emilia-Romagna” - assessore Diaco : “Costa troppo - città ha retto” : Tanto rumore per nulla, o quasi. Il caso Rifiuti – con la richiesta della città di Roma di portare in Emilia-Romagna una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta durante le festività natalizie – però non sembra chiuso. A feste ormai concluse dopo l’ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini (Pd), i carichi non sono partiti. Così, l’assessore all’Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta ...

Roma : nuovi problemi con i Rifiuti - e Raggi fa dietrofront : I camion carichi di spazzatura dovevano essere inviati in Emilia Romagna dopo un accordo con la Regione ma la sindaca ha imposto lo stop. Impianti di smaltimento laziali sovraccarichi"/> Clamoroso ...

Emergenza Rifiuti a Roma? No - ormai è una crisi strutturale senza soluzione : Roma si trova di nuovo alle prese con la questione rifiuti. ormai non la si può nemmeno definire Emergenza.

Strade inondate di spazzatura - a Roma torna l’emergenza Rifiuti : Una montagna di rifiuti che sorge in un vicolo del centro storico di Roma non è poi così diversa dal cumulo di spazzatura in un quartiere di periferia. È la «livella» Romana, che non guarda in faccia a censo o privilegi, e maleodorante torna in questi giorni a inondare le Strade della Capitale....

Strade inondate di spazzatura - a Roma torna l'emergenza Rifiuti : ... sosteneva Stefano Bina, l'ex direttore generale dell'Ama, la malandata azienda dei rifiuti Romana, 'ma c'è sempre qualche comitato di quartiere che si oppone e la politica che lo asseconda'. I pochi ...

Roma - caso Rifiuti - imbarazzo M5S : 'L'impianto di Ostia attivato senza avviso' : I rifiuti di Roma non sono ancora partiti per l'Emilia Romagna ma in compenso sono già arrivati sul litorale dove il tritovagliatore di Ostia Antica è stato attivato, ma senza nessuna comunicazione ...

Rifiuti Roma - Zingaretti : casini M5s ne sta facendo parecchi : Roma, 4 gen. (askanews) 'Noi stiamo facendo di tutto per aiutare Roma. L'amministrazione regionale su richiesta dell'Arma ha interrogato la Regione Emilia Romagna per ospitare una quantità di Rifiuti ...

Renzi : amministrazione a guida Pd risolve problema Rifiuti Roma : Roma, 3 gen. (askanews) 'Per evitare che Roma sia sommersa dai rifiuti, vista l'incapacità della giunta della Capitale, l'Emilia Romagna si farà carico del problema per un periodo speriamo limitato. ...

Roma - Bordoni (Fi) : cittadini segnalano criticità Rifiuti : Roma, 3 gen. (askanews) 'Mi sono arrivate diverse segnalazioni dai cittadini, residenti in varie zone di Roma, nelle quali tutti si lamentano di una raccolta rifiuti praticamente assente e di ...

Rifiuti Roma - Buschini : Ama chiese accordo con Emilia-Romagna : Roma, 3 gen. (askanews) 'Anche oggi il Movimento Cinque Stelle, per voce del deputato Ferraresi, ci propina una serie di falsità sulla questione Rifiuti a Roma. Il deputato grillino infatti sostiene ...

Rifiuti - Gazzolo (ER) : M5S dicano se hanno problema a Roma o no : Bologna, 3 gen. (askanews) -'Non c'è molto da dire: il Comune di Roma ha problemi con lo smaltimento dei propri Rifiuti, è stato chiesto alla Regione Emilia-Romagna di dare la propria disponibilità a ...