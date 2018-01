Rifiuti | no di Raggi all' aiuto dell' Emilia | Roma a rischio paralisi

Roma : nuovi problemi con i Rifiuti - e Raggi fa dietrofront : I camion carichi di spazzatura dovevano essere inviati in Emilia Romagna dopo un accordo con la Regione ma la sindaca ha imposto lo stop. Impianti di smaltimento laziali sovraccarichi"/> Clamoroso ...

Rifiuti - Pizzarotti e il consiglio (non richiesto) a Virginia Raggi : “Sia più tranquilla nei commenti” : Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, nella prima parte del suo intervento durante la trasmissione Omnibus (La7), tra le varie risposte alle domande dei giornalisti in studio non esita a dare un consiglio (non richiesto) alla sindaca di Roma Virginia Raggi L'articolo Rifiuti, Pizzarotti e il consiglio (non richiesto) a Virginia Raggi: “Sia più tranquilla nei commenti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rifiuti Roma - Bonaccini attacca Raggi : "È arrogante" : L'Emilia Romagna prende tempo. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, non sembra entusiasta all'idea di accogliere i Rifiuti provenienti da Roma e ingaggia una polemica con il primo cittadino ...

'Le polemiche sui Rifiuti non fanno bene a Roma' (Raggi) : Roma, 29 dic. (askanews) 'Sui rifiuti invito tutti alla responsabilità istituzionale. In questo momento serve calma, non si devono alzare toni perché le polemiche alimentano una strumentalizzazione e ...

Rifiuti - ora l'Emilia Romagna frena sulla monnezza di Roma : "Raggi arrogante" : "Sui Rifiuti da Roma stiamo facendo verifiche coi territori". E' secca la risposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna il "dem" Stefano Bonaccini che dopo aver rinviato di 48 ore la...

Rifiuti - Raggi a Bonaccini : “Non alzare i toni - tema delicato e polemiche non fanno bene a nessuno” : Nel corso della conferenza stampa in cui è stato illustrato il piano di rilancio dell’Ipa, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato della questione Rifiuti, dopo le critiche del governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “Invito tutti alla responsabilità istituzionale. In questo momento serve calma e non bisogna alzare i toni perché le polemiche alimentano strumentalizzazioni che non fanno bene a nessuno, a ...

Rifiuti di Roma - Bonaccini : 'Decisione a breve ma da Raggi atteggiamento arrogante' : ...piccola quantità di Rifiuti per poche settimane dalla Liguria e dalla Puglia ' regioni governate rispettivamente dal centro destra e dal centro sinistra ' quindi non c'è tema di differenza politica ' ...

I Rifiuti di Roma verso Parma : veleni e polemiche tra l'ex M5s Pizzarotti e la Raggi : 'Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente', attacca il sindaco parmense. 'Io le cose le dico in faccia, non attraverso la stampa', replica piccata la prima cittadina della Capitale -

Caso Rifiuti a Roma - attrito Raggi-Pizzarotti : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Rifiuti - scontro a distanza fra Virginia Raggi e il sindaco di Parma Pizzarotti : 'Se ho qualcosa da dire io lo dico in faccia' : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Rifiuti - lite a distanza tra la Raggi e Pizzarotti : "Le cose le dico in faccia" : Botta e risposta a distanza tra Virginia Raggi e Federico Pizzarotti , rispettiamente sindaco di Roma e di Parma. La grillina ha risposto infastidita a Pizzarotti che, il giorno prima, aveva ...

Virginia Raggi - la risposta piccata a Federico Pizzarotti sui Rifiuti di Roma : 'Io parlo in faccia' : Finiscono a buste dell'immondizia in faccia Virginia Raggi e Federico . La polemica sull'emergenza rifiuti del Comune di Roma non si ferma neanche a Natale, dopo la stoccata dell'ex grillino sindaco ...

Rifiuti - lite a distanza tra la Raggi e Pizzarotti : Le cose le dico in faccia : Botta e risposta a distanza tra Virginia Raggi e Federico Pizzarotti, rispettiamente sindaco di Roma e di Parma.La grillina ha risposto infastidita a Pizzarotti che, il giorno prima, aveva commentato la richiesta della Regione Lazio di smaltire 350 tonnellate al giorno di Rifiuti indifferenziati negli inceneritori dell'Emilia Romagna."Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente, ma questo è un alibi che non deve ...

Rifiuti - Raggi a Pizzarotti : «Io le cose le dico in faccia non tramite i giornali» video : Virginia Raggi replica all’ex grillino, sindaco di Parma, Pizzarotti che aveva tacciato la prima cittadina di Roma di «inefficienza»