Reggia di Caserta | un fioraio a cavalcioni sul leone e polemica per il matrimonio di

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 7 gennaio 2018) Unsulposto sul grande scalone che conduce agli Appartamenti Storici, intento ad addobbare la struttura di fiori bianchi. E' la foto che fa discutere e che fa il giro del web - come riferiscono organi di stampa - scattata all'interno delladi: si riferisce ai preparativi di un banchetto nuziale celebrato nel sito monumentale già al centro di polemiche. Ilin questione è quello di Angela Ammaturo, ad del marchio di moda Frankie Morello.La foto dell'addobbatore in piedi sul cavallo ha attirato l'attenzione del popolo social con una lunga scia di prese di posizione. C'è chi giudica la scena orribile, chi una "grande pacchianata", chi si limita a ricordare che tutti i turisti salgono sui due leoni in cima allo scalone per farsi foto, "e nessuno si è mai scandalizzato", chi fa i complimenti al manager ...