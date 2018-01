Recensione SSD Buffalo MiniStation | spazio e velocità a portata di tasca!

: Recensione SSD WD Blue: l'archiviazione incorcia le prestazioni - nerdvana_it : Recensione SSD WD Blue: l'archiviazione incorcia le prestazioni -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Quando si ha bisogno di portare con sé molti file – siano essi per lavoro o meno – è altrettanto importante avere un dispositivo affidabile e veloce. In questi giorni abbiamo testato un SSDda 240 GB e lo abbiamo messo a paragone con altri SSD più blasonati: ecco cosa ne è venuto fuori! Ad ogni modo, se state pensando di comprare un Hard Disk esterno, il nostro consiglio è quello di abbandonare i vecchi HDD e spendere un pochino in più per gli SSD (dati i vantaggi). A tal proposito ecco i migliori SSD da acquistare: Migliori SSD: guida all’acquistoIl futuro è nei dischi a stato solido ma quale SSD comprare e quali parametri bisogna conoscere? Ecco la nostra guida dedicata.Hardwareguida acquisto ssd SSD: Unboxing & Accessori La confezione di vendita prevede un box in cartone ricco di informazioni sull’SSD e sulle sue prestazioni. ...