PS4FTPS4 | un server FTP con accesso al root della PS4

(Di domenica 7 gennaio 2018) L’evoluzionescena hacking PS4 ha stimolato vari sviluppatori a rilasciare nuovi Payload Loader per arricchire il kernel exploit 4.05.Dopo lo sviluppatore IDC arriva un nuovo fork tratto dal codice sorgente di Xerpi rilasciato da Mistawes in FTPS4.L’alPS4 l’abbiamo visto in varie salse ma con pochissime impostazioni.FTPPS4 ha pienoalPS4,alle porte UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter)e le impostazioni complete di debug.Le porte UART(scoperte dall’hacker spagnolo Jaicrab) sono utilizzate dal sistema operativo e dovrebbe in qualche modo mostrare l’avvio con il suo kernel. Download e fonte Github L'articolo: unFTP conalPS4 proviene da GamesandConsoles.