Prezzo di frutta e verdura | aumento choc nel 2017 Colpa del clima

(Di domenica 7 gennaio 2018) Nel corso deli prodotti alimentari hanno evidenziato un incremento didel 1,9%, secondo i dati resi noti da Istat. Nel paniere c'è soprattutto una voce che lascia a bocca aperta, quella del rincaro degli alimentari non lavorati come. Per loro l'annuo diè arrivato infatti al 3,6%, quasi il triplo della media degli altri alimenti. Secondo Coldiretti la spiegazione sta nelimpazzitto che si è avuto nell'anno appena finito. Sarebbe questa la principale spiegazione dell'inflazione sul carrello della spesa.Peraltro secondo Coldiretti, una cosa analoga dovrebbe verificarsi anche nel corso del prossimo anno. La raccolta di miele negli alveari è infatti praticamente dimezzata, ci sarà l'addio ad una bottiglia di vino su quattro e un calo dell'11% della produzione di olio di oliva rispetto alla media dell'ultimo decennio. Insomma, anche nel 2018 ...