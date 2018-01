Presepe Vivente | Di Primio zittisce tutti | ' Vergognose strumentalizzazioni'

Chieti - Forza Nuova contro il Presepe Vivente : "La Madonna è nera e Gesù una femmina" : Scoppia la polemica per la decisione di far interpretare il ruolo di Maria e quello del Bambinello a una donna di colore e a sua figlia di sette mesi: "È...

Chieti - nel Presepe Vivente Maria e Gesù neri. Forza Nuova : È blasfemo : Dopo Pisa, è polemica pure a Chieti , dove il quartiere Civitella - nel pieno centro della città - ha deciso di far impersonare la Madonna a una ragazza di colore, il piccolo Gesù a sua figlia di sette mesi e gli altri personaggi del presepe vivente ai migranti ospitati nella struttura "Capanna di Betlemme" gestitia dalla comunità Papa Giovanni XXII (Apg23) fondata da don Oreste Benzi. Una scelta che ha scatenato le ire di Forza ...

