: Polidori FI basta sanzioni danni all'Italia più che ai Russi pag.8 @ilgiornale @CatiaPolidori #catiapolidori… - Prime_Comm_It : Polidori FI basta sanzioni danni all'Italia più che ai Russi pag.8 @ilgiornale @CatiaPolidori #catiapolidori… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 7 gennaio 2018) Roma É un grido d'allarme accorato quello che lancia Catia, coordinatrice di Forzain Umbria, già viceministro al Commercio Estero. Una amara fotografia deiinferti al nostro made in Italy dalleallaa.Lei segue da sempre la questione delleallaa. Com'è oggi la situazione?«Gravissima. Il boomerang lanciato contro la nostra economia dal governo e dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri, Federica Mogherini produce effetti sempre più gravi. A Mosca è stato presentato il progetto del nuovo mega polo produttivo specializzato nella realizzazione di 12mila tonnellate di formaggi l'anno. Veri e propri cloni di quellini, confezionati in loco da impresene».Ivogliono creare un made in Italy parallelo?«Sì, attraverso i nostri artigiani. Stanno investendo mezzi e ...