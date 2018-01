: FYI: Un fisico ha scoperto un segreto sulle piramidi che cambierà il mondo - NuovoUniverso : FYI: Un fisico ha scoperto un segreto sulle piramidi che cambierà il mondo - Universo7p : Piramidi: Scoperto un segreto che cambierà il mondo - Scarly73 : Un fisico ha scoperto un segreto sulle piramidi che cambierà il mondo - pasha971 : Un fisico ha scoperto un segreto sulle piramidi che cambierà il mondo - pierdistolfo : RT @Alevidenzaliena: Un fisico ha scoperto un segreto sulle piramidi che cambierà il mondo - Nuovo Universo -

Leggi la notizia su universo7p

(Di domenica 7 gennaio 2018)uncheilSe si apre il tema dellela nostra mente ci porta subito a pensare l’Egitto e le sue Misteriose, ma le ultime ricerche fatte nel campo archeologico hanno dimostrato che esistono più di 1000nel solo centro e sud America,in Cina e oltre 200in Sudan. In ogni parte delsono presentio presunte tali. E intorno ad esse sono tante le leggende che vi ruotano, tutte accomunate dalla stessa trama che ci racconta di un lontano passato in cui degli esseri vennero dal cielo con le loro macchine volanti. Sembra che per un periodo relativamente lungo, ed in un epoca molto antica, gli esseri umani abbiamo decisamente amato le strutture di forma piramidale, le quali sembrano essere presenti in ogni angolo del pianeta Terra.uncheil ...