Pier Ferdinando Casini | ' L' intesa Berlusconi-Salvini non funzionerà'

Pier Ferdinando Casini candidato a Bologna per il Pd : Pier Luigi Bersani lo può far fuori dal Parlamento : Poco prima di Natale, l'indiscrezione: dopo oltre 30 anni di onorata carriera politica , Pier Ferdinando Casini non si ricandiderà. Una notizia che aveva suscitato stupore e incredulità. Un'incredulità che si è rivelata corretta: ovviamente, Casini correrà. E non solo: correrà ...

Pier Ferdinando Casini e Angelino Alfano non si ricandidano - ma potrebbero tornare in Parlamento : lo scenario : 'Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?'. Il grande dilemma di Nanni Moretti in Ecce Bombo. Laura Boldrini, per dire, ha scelto la prima soluzione: tramontata l'...

Pier Ferdinando Casini non si ricandida : Nuova tegola per Matteo Renzi. Mentre il suo Pd, travolto dal caso Boschi, è in caduta libera nei sondaggi è in arrivo una nuova doccia gelata: Pier Ferdinando Casini, a capo della commissione d'inchiesta sulle banche, starebbe pensando di non ricandidarsi.Questa indiscrezione, pubblicata dal Fatto Quotidiano, ha del clamoroso perché proprio Casini, dopo l'annuncio di Angelino Alfano di non ripresentarsi alle Politiche del 2018 e la ...

Commissione banche - Pier Ferdinando Casini voleva secretare le rivelazioni di Vegas su De Benedetti : Quando Pier Ferdinando Casini che presiede la Commissione sulle banche si deve assentare viene sostituito dai vicepresidenti. Così è successo che la domanda a Giuseppe Vegas , numero uno della Consob, ...

"Non mi hanno fatto domande su Boschi indagato". La lettera di Roberto Rossi a Pier Ferdinando Casini : "On.le Presidente sono costretto a scriverle in relazione alle notizie riportate da alcuni organi di informazione secondo cui avrei omesso di riferire...". Esordisce così il procuratore di Arezzo Roberto Rossi nella sua lettera al presidente della commissione di inchiesta sulle banche Pier Ferdinando Casini. L'informazione è quella secondo cui Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena Boschi, risulta indagato per falso in prospetto ...

"Inutile convocare Draghi". Pier Ferdinando Casini contrario all'audizione del presidente Bce in Commissione Banche : "Il ruolo particolare che ha Mario Draghi ci impone una massima cautela e anche una valutazione della ricaduta internazionale" di una sua audizione. "Abbiamo la possibilità, sentendo i dirigenti della Banca d'Italia, anche per i periodi in cui Mario Draghi è stato governatore in carica, di avere quelle risposte che rendono inutile la sua audizione, poi è la maggioranza della Commissione che deve decidere". Lo afferma il ...

Banche - Pierferdinando Casini : 'I primi cento nomi di grandi debitori di Monte dei Paschi di Siena' : E' stata una battaglia condotta per mesi da alcune delle forze politiche e anche da una parte dell'informazione, Libero incluso. Quella dei grandi debitori delle Banche in crisi o fallite. Tenuti ...

Pierferdinando Casini : "Si impone confronto tra Bankitalia e Consob" : "Tra Banca d'Italia e Consob un confronto si impone, abbiamo registrato incongruenze e visioni diverse, credo sia nell'interesse di tutti arrivare alla verità con un accertamento preciso del quadro delle responsabilità. Questo non significa prefigurare le conclusioni ma avere chiarezza, questo sì è necessario". Lo dice a Firenze il presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche Pierferdinando Casini.Il senatore ...

Pier Ferdinando Casini 'Non siamo un tribunale ma sta emergendo una rete di anomalie e complicità' : ROMA. 'Una rete di complicità fatta di offerte di impiego e consulenze. Dirigenti controllori di Bankitalia passati in corsa ai vertici delle banche controllate. Quel che sta già emergendo non è un ...