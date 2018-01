Percloroetilene | uso e vendita

Leggi la notizia su ideegreen

(Di domenica 7 gennaio 2018) Percloretilene, una sostanza dal nome impronunciabile o quasi, ma che è bene conoscere perché presente in molti oggetti che ci circondano. La troviamo utilizzata in diverse circostanze, quando di tratta di pulire, a secco, ma non solo, ed è bene appurare se crea danni alla nostra salute e, nel caso, di che tipo ed entità. (altro…): uso eIdee Green.