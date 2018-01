Per combattere l' astensionismo potrebbe servire un galateo elettorale?

GIOVANNA ROSANIO - CHI E'?/ Video : “Per la felicità vale la pena combattere” (MasterChef Italia 7) : GIOVANNA ROSANIO è tra i venti concorrenti di MasterChef Italia 7. La sua passione per il buon cibo fatto con ingredienti sani e materie prime di qualità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Un team di scienziati italiani ha scoperto la "droga del tumore" - Per combattere il cancro con farmaci già esistenti : È stata scoperta la "droga" dei tumori, un'importante alterazione genetica che causa la patologia, attraverso l'attivazione del metabolismo cellulare. Contro di essa sarà possibile rivolgere molti farmaci già esistenti, per colpire al cuore il cancro.Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Columbia University di New York guidati da Antonio Iavarone ed Anna Lasorella. Il team ha scoperto che la ...

Carabinieri sempre più professionali Per combattere la criminalità : Il 2017 è stato caratterizzato da moltissimi fatti di cronaca che hanno visto in prima linea i Carabinieri a risolvere anche casi particolarmente complessi. Nel corso dell'anno l'Arma ha proceduto ...

Creati linfociti "killer" Per combattere l'hiv : Un team di ricercatori ha modificato geneticamente le cellule staminali del sangue per produrre linfociti "killer" che eliminano le cellule infettate da hiv

Ecco chi sono i candidati civici del Pd Per combattere tre battaglie chiave : Renzi candida alla Camera Roberto Burioni (medico anti No vax), Lucia Annibali (in prima linea contro la violenza sulle donne) e Paolo Siani (pediatra anti camorra e fratello di Giancarlo)

Tubercolosi - scoPerta una nuova sostanza in grado di combattere efficacemente la malattia : Alla ricerca di nuove strategie contro le infezioni da Tubercolosi che rappresentano una minaccia per la vita di molte persone, un team di ricercatori dalla Technical University of Munich (TUM), dall’Harvard University e dalla Texas A&M University degli Stati Uniti ha trovato un nuovo alleato. Hanno scoperto una sostanza che interferisce con la formazione della micomembrana (una membrana esterna) del batterio. Tra le sfide più grandi nei ...

MILITARI ITALIANI IN NIGER/ Esercito in Africa Per combattere schiavisti e terroristi. Favore alla Francia? : MILITARI ITALIANI in NIGER: Gentiloni ha annunciato l'intenzione di trasferire dall'Iraq al territorio del Sahel. Missione in Africa per combattere i terroristi, ma è un Favore alla Francia.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:15:00 GMT)

Sardegna : stanziati 4 - 7 milioni Per combattere la febbre “lingua blu” degli ovini : Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha approvato l’incremento di risorse destinato a fronteggiare i danni causati nel 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) che raggiungono i 4milioni 771mila 250,11euro. Il primo stanziamento licenziato con legge del Consiglio regionale lo scorso 27 settembre ammontava a 2,5milioni. Alla luce della recrudescenza epidemica, tutt’ora in ...

Niger - Gentiloni : “Proporrò di inviare militari dall’Iraq in Africa Per combattere trafficanti e terroristi. Daesh sconfitto” : L’aveva quasi annunciato il 13 dicembre scorso, alla fine del vertice G5 di Sahel di La Celle-Saint-Cloud, vicino a Parigi. Il premier Paolo Gentiloni, però, ha aspettato la vigilia di Natale per ufficializzare quella che sarà la prossima missione italiana: inviare militari in Niger. “Proporrò al Parlamento di inviare i nostri militari in Niger. L’Italia ha l’obiettivo di costruire dialogo, amicizia e pace nel ...

I fan di Supernatural raccolgono fondi Per combattere il tumore di una parente di uno degli attori : A Natale siamo tutti più buoni, e anche i fan di Supernatural non sembrano sfuggire all'atmosfera delle feste: con una campagna di crowdfunding, il fandom della popolare serie tv sta raccogliendo fondi da destinare alla lotta contro il cancro della nipote di un membro del cast. Jim Beaver, che nella serie interpreta Bobby Singer, ha infatti svelato che sua nipote Kira, di sedici anni, è stata colpita da una rara forma di tumore al cervello. ...

L’app Tesla si aggiorna Per combattere il freddo : Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento alla sua app che consente ai proprietari di "precondizionare" la batteria dell'auto. Scopriamo cosa significa L'articolo L’app Tesla si aggiorna per combattere il freddo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il video ufficiale di Hey Hey Hey di Katy Perry è un ironico omaggio a Giovanna D’Arco : “Bisogna combattere!” : Hey Hey Hey di Katy Perry è il quarto singolo estratto dall'album Witness rilasciato lo scorso giugno e ha appena guadagnato un video ufficiale entrando in rotazione radiofonica. Il brano fa seguito all'apripista Chained to the Rhythm e ai successivi singoli Bon Appétit e Swish Swish (quest'ultimo in risposta alla faida intentata da Taylor Swift) e rappresenta probabilmente l'ultimo capitolo della non proprio fortunata era Witness. Hey Hey ...

Foglie di carciofo : ecco i benefici Per combattere la stitichezza e la perdita di peso : Il carciofo è una pianta appartenente della famiglia Asteraceae contenente una serie di sostanze nutritive utili per il nostro organismo, come la cinarina che favorisce la diuresi e la secrezione biliare, in grado di depurare il fegato; è un alimento ipocolesterolemizzante, ovvero ha un effetto positivo anche sul sistema cardiocircolatorio, grazie alla presenza di inulina. È una fonte preziosa di sali di potassio e ferro, e la presenza di acido ...

Milan - Gattuso ordina il doppio lavoro Per combattere la tristezza : L'ultima sera è stata anche la prima del ritiro rossonero: alla fine dell'allenamento del pomeriggio le auto dei calciatori sono rimaste parcheggiate a Milanello. Nessuno è uscito, semmai è entrato il ...