Pellegrini senza tempo | ' Io come Federer | lotto con i giovanissimi'

Nuoto - Stefano Morini : “Senza Pellegrini - Detti e Paltrinieri - l’Italia a livello mondiale non esiste” : E’ il deus ex machina dell’ultimo lustro del Nuoto azzurro, l’allenatore che ha reso grandissimi Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Stefano Morini, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare un messaggio molto forte alle nuove generazioni: “Se mancano Federica Pellegrini nei 200 sl oppure Detti e Paltrinieri, a livello mondiale non esistiamo. C’è Simona Quadarella che nei ...

Nuoto : un 2018 di “divertimento” per Federica Pellegrini. Arrivare a Tokyo 2020 senza ambizioni? : Il 2018 è finalmente giunto e in questo primo giorno dell’anno è giusto proiettarsi al futuro a quel che ci aspetta. Nel Nuoto italiano, inutile negarlo, i programmi di Federica Pellegrini sono sempre di grande interesse. La vittoria strepitosa di Budapest e l’oro iridato nei 200 stile libero, piegando l’asso statunitense Katie Ledecky, è stata impresa leggendaria e va da sé che la decisione di abbandonare definitivamente le ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Andrò a Tokyo 2020 senza pensare al risultato. Basta 200 sl - solo per la staffetta” : Federica Pellegrini, intervistata da La Stampa, si racconta pensando a quel che è stato il 2017 ed a ciò che sarà il suo percorso in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quinta edizione a cui prenderà parte la campionessa di Spinea. “Il 2017 è stato molto bello. Nei 200 stile libero ho rivinto il Mondiale 6 anni dopo l’ultimo successo iridato in quella gara. Era un sogno, ma soltanto un matto avrebbe potuto pensare che avrei ...