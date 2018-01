Pavia | diossine oltre la soglia

Pavia - brucia un capannone industriale : rischio diossine. Evacuate 100 persone - per gli altri divieto di aprire le finestre : Un centinaio di persone Evacuate in via precauzionale, divieto di sostare all’aperto e aprire le finestre e di consumare i prodotti dell’orto. Sono i provvedimenti decisi nel pavese dopo che mercoledì sera un capannone industriale di 2mila metri quadrati lungo la provinciale 31 ha preso fuoco. Un’alta colonna di fumo nero ha avvolto buona parte della Bassa pavese e gli abitanti della Cascina San Giuseppe, la frazione di Inverno ...