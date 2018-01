Partita Celta Vigo VS Real Madrid analisi | pronostico e streaming 1080p Calcio

Psg - Pastore : "La mia ultima Partita a Parigi? Partire è scelta sempre difficile" : Psg: Cavani, il gol di tacco è divino futuro - Così Javier Pastore, parlando a Premium sport , dopo la vittoria del PSG ieri sera in casa, contro il Caen (3-1), in Ligue 1. "È sempre una scelta ...

Roma scelta per la Partita inaugurale di Euro 2020 : Finalmente è ufficiale, Roma ospiterà la partita inaugurale di Euro 2020, che sarà la prima edizione del torneo continentale itinerante. Infatti le partite si disputeranno in 13 città del continente, sarà lo stadio Wembley di Londra ad ospitare le semifinali e la finalissima. La UEFA ha reso noti i nomi delle città ospitanti, Gruppo A: Roma e Baku, Gruppo B: Amsterdam e Bucarest, Gruppo C: San Pietroburgo e Copenaghen. Gruppo D: Bruxelles e ...

