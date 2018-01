PAGELLE Cagliari-Juventus 0-1 | Fantacalcio | voti della partita | Bernardeschi top!

PAGELLE Cagliari-Juve : ... decide un gol di Bernardeschi nel secondo tempo (Video Gol) Napoli-Juventus: un testa a testa avvincente per lo scudetto Cagliari-Juventus diretta TV e live streaming gratis oggi 6 gennaio, ecco ...

Cagliari-Juventus 0-1 PAGELLE - voti e highlights 20^ giornata : Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) : Cagliari-Juventus 0-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Juventus – La Juventus tiene, a fatica, il passo del Napoli ed espugna con un gol di Bernardeschi a 15 dalla fine la Sardegna Arena nell’ultimo posticipo della 20° giornata della Serie A 2017-2018. Per i ...

Atalanta-Cagliari 1-2 PAGELLE - voti e highlights 19^ giornata : decidono Pavoletti e Padoin (VIDEO) : Atalanta-Cagliari 1-2 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: decidono Pavoletti e Padoin (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Cagliari – Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto, il Cagliari supera, a domicilio, l’Atalanta in uno dei match del sabato pomeriggio della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del ...

Cagliari-Fiorentina 0-1 PAGELLE - voti e highlights 18^ giornata : decide Babacar nel finale (VIDEO) : Cagliari-Fiorentina 0-1 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: decide Babacar nel finale (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Fiorentina Grazie a un gol di Babacar nel finale la Fiorentina espugna la Sardegna Arena nel secondo anticipo della 18° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Match non bello e con poche ...

Roma-Cagliari 1-0 PAGELLE - voti e Highlights 17^giornata : decide Fazio al fotofinish (VIDEO) : Roma-Cagliari 1-0 pagelle, voti e Highlights 17^giornata: decide Fazio al fotofinish (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Cagliari pagelle, voti E Highlights 17^ GIORNATA- La Roma, dopo il pareggio contro il Chievo, ospita il Cagliari. Allo stadio Olimpico, i giallorossi conquistano una vittoria preziosissima al 94° minuto. Roma-Cagliari PRIMO TEMPO ...

