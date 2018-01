: #BreakingNews Padoan:non escluderei un governo Pd-FI - CybFeed : #BreakingNews Padoan:non escluderei un governo Pd-FI - idomeneo77 : @Corriere On. Padoan. Lei non ha dato suo contributo per ridurre il debito pubblico! Non ha detto che lo stato non… - fbrutto : Padoan: adesso la ripresa è strutturale, sono pronto a dare il mio contributo - «Non volevo gli 80 euro, ma Renzi… - FlaShBloGWorld : #Economia Padoan: adesso la ripresa è strutturale, sono pronto a dare il mio contributo: «Non volevo gli 80 euro,… - cuiprodestp : RT @giangoSGV: #Padoan: "Non ho autorizzato ministri a occuparsi di #BancaEtruria" -

"In una situazione d'incertezza è possibile unPd-Forza Italia". Lo dice il ministro dell'Economia,al Corriere, che sottoline come "la ripresa in Italia c'è ed è strutturale".spiega anche qualche retroscena sulle scelte delRenzi non condivise: "Io avrei tagliato prima le tasse alle imprese,in modo che assumessero ma Renzi disse no: dobbiamo sostenere le famiglie e impose gli 80 euro" Le prossime elezioni? Sono pronto a dare il mio contributo".Il Jobs act "va corretto ridisegnando gli incentivi".(Di domenica 7 gennaio 2018)