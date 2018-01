Padoan | Governo Pd-FI? Possibile in un quadro di forte incertezza

Padoan : "Possibile governo Pd-Forza Italia. Non escludo di candidarmi" - : Il ministro dell'Economia, in un'intervista al Corriere della Sera , parla di un possibile ruolo nelle prossime elezioni politiche, nelle quali "nessuno dei tre blocchi avrà la maggioranza". Renzi? "Aveva ragione ...

Padoan : non escluderei un governo Pd-FI : 6.58 "In una situazione d'incertezza è possibile un governo Pd-Forza Italia". Lo dice il ministro dell'Economia,Padoan al Corriere, che sottoline come "la ripresa in Italia c'è ed è strutturale". Padoan spiega anche qualche retroscena sulle scelte del governo Renzi non condivise: "Io avrei tagliato prima le tasse alle imprese,in modo che assumessero ma Renzi disse no: dobbiamo sostenere le famiglie e impose gli 80 euro" Le prossime elezioni? ...

Banche - Padoan difende Vigilanza e governo : "Npl abbattuti del 25%' : E' questo in estrema sintesi il senso del lungo intervento del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in audizione di fronte alla Commissione d'inchiesta parlamentare sulle crisi bancarie. "Le ...

Padoan non ce la fa : il ministro fuori dalla corsa per la presidenza dell'Eurogruppo - penalizzato da un governo in scadenza : Incredibile ma vero: per uno scherzo del destino e una congiuntura di date, la presidenza dell'Eurogruppo si decide in Africa. Proprio così: da Abidjan, dove è in corso il vertice Ue-Africa con il premier Paolo Gentiloni e gli altri leader europei da Angela Merkel a Emmanuel Macron, viene fuori che Pier Carlo Padoan non ce la farà ad essere eletto alla presidenza del club dei 19 paesi di Eurolandia.A margine del vertice in ...

Pensioni - novità da Padoan : dal governo soluzione di sinistra Video : Mentre i partiti della sinistra considerata più radicale sono pronti a scendere in piazza contro la legge Fornero e contro le mancate risposte del #governo Gentiloni per quanto riguarda la fase due della riforma #Pensioni quasi inesistente rispetto agli annunci e alle promesse di questi mesi e rispetto a quanto gia' scritto nel verbale d'intesa sulla fase uno, il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan dichiara oggi che i ...