Padoan | Candidarmi? Non posso escluderlo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 7 gennaio 2018) Il ministro dell'Economia, Pier Carlo, in un'intervista al Corriere parla del suo futuro e soprattutto dell'ipotesi di una candidatura alle elezioni del prossimo 4 marzo. "Al mio futuro -dice- non ho pensato. Nessuno me l'ha chiesto, e io non chiedo nulla'' aggiungendo poi che se glielo chiedessero ''non lo escluderei. Si può servire il proprio Paese in vari modi. Anche dall'estero, come ho fatto per 12 anni. L'importante è continuare a dare il mio contributo perché l'Italia prosegua nel percorso di riforme, crescita, risanamento''. Poi parla dello scenario post-voto che a suo dire resta incerto: "L' Italia potrebbe reggere mesi e mesi in cui i partiti negoziano fra loro, se l'attività di governo continua nella sua normalità: non solo l'ordinaria amministrazione, ma tutto quello che ...