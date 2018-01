Padoan : Candidarmi? Non posso escluderlo : Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista al Corriere parla del suo futuro e soprattutto dell'ipotesi di una candidatura alle elezioni del prossimo 4 marzo. "Al mio futuro -dice- non ho pensato. Nessuno me l'ha chiesto, e io non chiedo nulla'' aggiungendo poi che se glielo chiedessero ''non lo escluderei. Si può servire il proprio Paese in vari modi. Anche dall'estero, ...

Padoan : "Possibile governo Pd-Forza Italia. Non escludo di candidarmi" - : Il ministro dell'Economia, in un'intervista al Corriere della Sera , parla di un possibile ruolo nelle prossime elezioni politiche, nelle quali "nessuno dei tre blocchi avrà la maggioranza". Renzi? "Aveva ragione ...

Padoan : 'Non escludo di candidarmi' : Padoan non chiude a un possibile governo Pd Forza Italia in situazione di incertezza"/> Dalle pagine del Corriere della Sera il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è intervenuto sulla situazione ...

Padoan : non escludo di candidarmi. Non escludo governo Pd-FI : ... le riforme sono strutturali' ha dichiarato il ministro dell'Economia in una intervista al Corriere della Sera"/> Dalle pagine del Corriere della Sera il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è ...