Oscar 2018 : L’aria che tira – Predizioni sulle future nomination #3 : Mancano 55 giorni alla 90esima Notte degli Oscar, 16 all’annuncio delle nomination. Seguendo la scia tracciata esattamente un mese fa, aggiorniamo i dati forniti dalle fonti “attendibili, specializzate e autorevoli” su cui abbiamo scelto di fare affidamento, ovvero AwardsCircuit, l’Hollywood Reporter (di Scott Feinberg), GoldDerby e AwardsWatch. Alle porte l’annuncio dei vincitori ai Golden Globe, […]

Oscar e Salone nautico - 2018 a tutta vela : ROMA, 25 DIC - Il 2018 della vela si prevede denso di eventi. Il via a marzo, con la consueta premiazione degli Oscar della vela 2017 a Il velista dell'anno, giunto alla 34/a edizione e organizzato a ...

Oscar 2018 – Il premio OA Sport va a Federico Pellegrino : “Mi è sempre piaciuta Olimpiazzurra” : Federico Pellegrino ha vinto la seconda edizione del premio OA Sport. Succede al tiratore Giovanni Pellielo, che si era imposto in questa speciale classifica nel 2016. Un premio che la redazione di OA Sport decide di attribuire al campione che più di ogni altro ha saputo mettere in mostra particolari doti di natura umana nelle grandi imprese compiute. In questo senso, abbiamo apprezzato nel valdostano una prerogativa troppo spesso smarrita dalle ...

Oscar 2018 - ecco i cinque film stranieri che si giocano la nomination (non c’è ‘A Ciambra’) : Delusione per Jonas Carpignano: A Ciambra non entrerà nella cinquina dei migliori film in lingua straniera ai prossimi Academy Awards. A indicarlo è la shortlist divulgata nottetempo contenente i 9 titoli dai quali saranno estratti i fab five nominati all’Oscar. Amarezza tricolore, quindi, ma soprattutto di qualità, giacché l’opera seconda del regista italo-americano era senza dubbio meritevole almeno quanto se non maggiormente rispetto ad altre ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata - i migliori italiani : Mengozzi e Spirito volano - Nelli-Polo da Oscar - Beretta granitico : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati, ricordando che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e dunque non è compresa tra le partite di questo fine settimana. STEFANO Mengozzi e LUCA Spirito. Verona continua a volare e sale al quarto posto in classifica, molto del merito passa per le mani del ...

Oscar 2018 : L’aria che tira – Previsioni sulle future nomination #2 : Mancano 86 giorni alla 90esima Notte degli Oscar, 47 all’annuncio delle nomination. Seguendo la scia tracciata esattamente un mese fa, aggiorniamo i dati forniti dalle fonti “attendibili, specializzate e autorevoli” su cui abbiamo scelto di fare affidamento. A tal proposito segnaliamo subito che per questo secondo speciale non solo continueremo a rinunciare al contributo di […]

Oscar dell’Ecoturismo 2018 : Alla Calabria il primo premio per la spiaggia più accessibile : Il 30 novembre a Firenze (Fortezza Da Basso) in occasione della X edizione consecutiva di BTO (Buy Tourism Online) Fondazione Cesare Serono e Legambiente compiono il primo passo della loro collaborazione premiando il Valentino Beach Club di Catanzaro, località Giovino, gestito dAlla Zarapoti Società Cooperativa Sociale, quale spiaggia più accessibile tra quelle sin qui recensite. “È per me un grande onore iniziare con questo premio la ...

L’ora più buia - Winston Churchill vincerà l’Oscar 2018. Gary Oldman fa pulsare il settimo film di Joe Wright : L’uomo che desiderava il potere dagli anni dell’asilo, che rifiutava di incontrare il re alle 16 perché “a quelL’ora faccio il riposino pomeridiano”, l’eroe prima odiato e poi amato in patria perché “giammai la svastica apparirà su Buckingham Palace”. Winston Churchill vincerà l’Oscar 2018 come miglior attore protagonista perché a resuscitarne vizi e virtù è uno dei più grandi interpreti del cinema britannico contemporaneo: Gary Oldman. Non ...

Alla riserva Zompo lo Schioppo l’Oscar dell’Ecoturismo 2018 per il Festival Ambient’Arti : L'Aquila - Un riconoscimento importante per il lavoro svolto, ma anche uno stimolo a fare sempre meglio nel rispetto dell’ambiente. Questo lo spirito della riserva regionale Zompo lo Schioppo di Morino Alla luce dell’illustre premio che verrà consegnato all’interno della Fiera BTO di Firenze. I riflettori di Legambiente e Federparchi si sono accesi sulle aree protette che si sono distinte per attività di buona fruizione turistica ...