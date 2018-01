: Ornella Muti: "Sono single, adesso medito. Solo così vedo quanta polvere c'è in… - thexeon : Ornella Muti: "Sono single, adesso medito. Solo così vedo quanta polvere c'è in… - riccardofiorito : RT @HuffPostItalia: Ornella Muti: "Sono single, adesso medito. Solo così vedo quanta polvere c'è in giro" - HuffPostItalia : Ornella Muti: "Sono single, adesso medito. Solo così vedo quanta polvere c'è in giro" - bluestenyeyes : @claudiocerasa Franco Gasparri e Claudia Rivelli, la sorella bella di Ornella Muti, erano in assoluto delle star li… - DeStefanoCris : Ornella Muti: «Non so se amerò mai più, ma ho imparato a meditare» -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 7 gennaio 2018)ora è. Ma dice di aver imparato a mediare, un attività a cui dedica tutto il tempo che può. L'attrice si racconta al Corriere della Sera e dice: "Per un amico ho rinunciato a un film di 007. Non ho paura di invecchiare, non ha senso. Gli esordistati un incubo:stata amata da registi cinici e vivevo come a Disneyword".Diceal Corriere della Sera:Qual è la sua lezione?«Che non devo distrarmi. Tutti siamo altamente distratti dal pensiero di come vivere, di come fai crescere i figli, di come arrivare alla vecchiaia e dai pensieri e dalle notizie, dai social. Viviamo con un dialogo costante nella testa... La mente non riposa mai. Per questo, ho imparato a meditare.e riconoscoc'è in giro».E quanto medita?«Tutti i giorni, ma non quanto vorrei. È un periodo in cui...