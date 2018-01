ORNELLA MUTI Da Adriano Celentano alle delusioni | “Sbagliamo a riversare sugli altri il

ORNELLA Muti/ Nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave... : OrNella Muti: “Nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave...”. L'attrice si confessa in una lunga intervista e svela di essere single a 62 anni(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:00:00 GMT)

La confessione di ORNELLA MUTI : "Nella mia vita si è rotto tutto..." : Ornella Muti si confessa. L'attrice svela alcuni retroscena sulla sua vita privata. Quello che sta attraversando non è certo un momento facile e lei stessa spiega i motivi di questo periodo da ...

La confessione di ORNELLA MUTI : Nella mia vita si è rotto tutto... : OrNella Muti si confessa. L'attrice svela alcuni retroscena sulla sua vita privata. Quello che sta attraversando non è certo un momento facile e lei stessa spiega i motivi di questo periodo da dimenticare: "A me, si è rotto un po’ tutto. Avevo progettato una cosa che non c’è. Lui non c’è, io non sono più a Roma, ma da quest’estate vivo fra Mosca e la campagna piemontese, mia madre non sta ...

ORNELLA MUTI : "Sono single - adesso medito. Solo così vedo quanta polvere c'è in giro" : Ornella Muti ora è single. Ma dice di aver imparato a mediare, un attività a cui dedica tutto il tempo che può. L'attrice si racconta al Corriere della Sera e dice: "Per un amico ho rinunciato a un film di 007. Non ho paura di invecchiare, non ha senso. Gli esordi sono stati un incubo: sono stata amata da registi cinici e vivevo come a Disneyword".Dice Ornella Muti al Corriere della Sera:Qual è la sua ...

ORNELLA MUTI : «Non so se amerò mai più - ma ho imparato a meditare»|Foto : L’attrice: «Per un amico ho rinunciato a un film di 007. Non ho paura di invecchiare, non ha senso. Gli esordi sono stati un incubo: sono stata amata da registi cinici e vivevo come a Disneyword»

ORNELLA Muti/ La nuova vita a Ovada e le foto hot della figlia Naike : "È una sua forma d'espressione" : Ornella Muti tra la nuova vita a Ovada, in Piemonte, e le foto hot della figlia Naike: "Mi diverte. È una sua forma d'espressione! Lei è consapevole della stupidità di chi critica"(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:40:00 GMT)

ORNELLA MUTI - la vita dopo lo sfratto : "Ecco dove vivo e i nudi di mia figlia mi divertono" : Ornella Muti ha raccontato la sua nuova vita dopo lo sfratto in un'intervista al "Corriere della Sera". L'attrice è single, ha cambiato casa e vive un periodo di confusione,...

ORNELLA MUTI - la vita dopo lo sfratto : "Ecco dove vivo e i nudi di mia figlia mi divertono" : Ornella Muti ha raccontato la sua nuova vita dopo lo sfratto in un'intervista al "Corriere della Sera". L'attrice è single, ha cambiato casa e vive un periodo di confusione,...

La nuova vita di ORNELLA MUTI dopo lo sfratto : "I nudi di mia figlia? Mi divertono" : Per Ornella Muti questo non è stato sicuramente un anno facile, la fine di una relazione, lo sfratto e l'inizio di una nuova vita. Intervistata da Il Corriere della sera , la mamma di Naike Rivelli ha ...

La nuova vita di ORNELLA MUTI dopo lo sfratto : I nudi di mia figlia? Mi divertono : Per Ornella Muti questo non è stato sicuramente un anno facile, la fine di una relazione, lo sfratto e l'inizio di una nuova vita.Intervistata da Il Corriere della sera, la mamma di Naike Rivelli ha parlato della sua nuova vita. "Ho casa e residenza a Mosca, dove lavoro tanto - dice Ornella Muti -. Ma quando vengo in Italia, ora sto qui (a Ovada, ndr) e prima stavo lì (a Roma, ndr). Quello di Roma era l’appartamento dei ...

ORNELLA MUTI choc : "Io e Naike saremo due tr*** ma non ci interroghiamo sul pomp*** di Cecilia" : ROMA - Ornella Muti senza peli sulla lingua. In un'intervista a Vanity Fair l'attrice romana si racconta a 360 gradi: "Io e Naike saremo anche due tr**, ma abbiamo messo al mondo...

ORNELLA MUTI e l’intervista choc : Ornella Muti in un’intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” si racconta a 360 gradi e racconta: “Io e Naike saremo anche due t….., ma abbiamo messo al mondo due ragazzi puliti. Che non guardano dal buco della serratura, che non si interrogano sul quello che ha fatto Cecilia nell’armadio del Grande fratello e non si concentrano soltanto sullo schifo, ma sanno guardare anche al bello. Se insegni a cercarlo, il bello ...

ORNELLA MUTI choc : "Io e Naike saremo due tr*** ma non ci interroghiamo sul pomp*** di Cecilia" : ROMA - Ornella Muti senza peli sulla lingua. In un'intervista a Vanity Fair l'attrice romana si racconta a 360 gradi: "Io e Naike saremo anche due tr**, ma abbiamo messo al mondo...

ORNELLA MUTI choc : 'Io e Naike saremo due tr*** ma non ci interroghiamo sul pomp*** di Cecilia' : ... secondo l'attrice l'avrebbe penalizzata: 'Ha fatto sì che oggi il sesso sia una delle cose che meno desidero al mondo e meno mi appartengono. In fondo, agli uomini non è mai importato nulla di come ...