Nuoto | Lisa Fissneider si ritira dall’attività agonista A 23 anni la ranista ha scelto

(Di domenica 7 gennaio 2018) Non sempre i successi giovanili corrispondono a risultati ottimi a livello seniores. Ne sa qualcosache a 23ha deciso di attaccare cuffia e costume al chiodo e lasciare il. Labolzanina, classe '94, doppio oro nei Mondiali giovanili di Lima 2011 (50-100 ana) ed oro ed argento negli Eurojunior ad Helsinki 2010 (anche bronzo nella 4×50 mista agli Europei in vasca corta assoluti in Olanda nel 2010), ha dunque detto basta non riuscendo a trovare le giuste sensazioni in allenamento. Un vero peccato per una ragazza che, per mezzi fisici, aveva tutto per emergere ma ormai da alcuninon riusciva a ritrovarsi.