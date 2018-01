Nuoto | Federica Pellegrini | “Mi ispiro a Roger Federer Aver battuto la Ledecky non ha

Federica Pellegrini : “Abusi e molestie ci sono anche nel Nuoto. Chiudo i 200 da vincente - Olimpiadi 2020 per togliermi sfizi” : Federica Pellegrini ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 iniziando così la sua nuova stagione agonistica che la condurrà agli Europei. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma soprattutto abbiamo ancora nel ricordo il trionfo ai Mondiali di Budapest: “Il 2017 mi ha emozionato regalandomi il titolo di Campionessa del Mondo. Ho trovato l’oro che mi mancava. E ora sono serena: volevo che fosse ...

Federica Pellegrini: "Molestie? Ci sono anche nel nuoto: girano foto di ragazzine nude...". La nuotatrice si confessa ai microfoni di Sky Sport.

Nuoto : un 2018 di “divertimento” per Federica Pellegrini. Arrivare a Tokyo 2020 senza ambizioni? : Il 2018 è finalmente giunto e in questo primo giorno dell’anno è giusto proiettarsi al futuro a quel che ci aspetta. Nel Nuoto italiano, inutile negarlo, i programmi di Federica Pellegrini sono sempre di grande interesse. La vittoria strepitosa di Budapest e l’oro iridato nei 200 stile libero, piegando l’asso statunitense Katie Ledecky, è stata impresa leggendaria e va da sé che la decisione di abbandonare definitivamente le ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Mondiali pazzeschi e battere Ledecky… 2018 con serenità - vediamo la velocità : medaglie difficili” : Federica Pellegrini sta per concludere un 2017 da favola culminato con la vittoria ai Mondiali di Budapest: un successo strepitoso sui 200 stile libero sconfiggendo l’imbattuta Katie Ledecky. La Divina ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Federica racconta l’ultima vasca del leggendario trionfo di Budapest: “Come diceva Castagnetti, c’è sempre tempo per recuperare, a volte ho chiuso gli occhi, ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Andrò a Tokyo 2020 senza pensare al risultato. Basta 200 sl - solo per la staffetta” : Federica Pellegrini, intervistata da La Stampa, si racconta pensando a quel che è stato il 2017 ed a ciò che sarà il suo percorso in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quinta edizione a cui prenderà parte la campionessa di Spinea. “Il 2017 è stato molto bello. Nei 200 stile libero ho rivinto il Mondiale 6 anni dopo l’ultimo successo iridato in quella gara. Era un sogno, ma soltanto un matto avrebbe potuto pensare che avrei ...

Nuoto - l'anno d'oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclusa : In tribuna stampa volano sedie ma tutti guardiamo al tabellone, raggianti per aver assistito ad una grande impresa di sport. Sorpresa doppia per quel che saranno poi le sue parole, riguardanti il non ...

Nuoto - l’anno d’oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclusa… : Il 2017 ci sta per salutare e scorrendo l’album dei ricordi nel mondo sportivo italiano le imprese di Federica Pellegrini degli ultimi 12 mesi hanno un posto speciale. La campionessa di Spinea, reduce da un’Olimpiade di Rio 2016 con quel quarto posto di amarezza e rabbia nella finale dei 200 stile libero, ha trovato il riscatto desiderato in questa stagione. La determinazione messa in allenamento per il raggiungimento del massimo ...

Federica Pellegrini - dalla pelle al cuore : 'addio al Nuoto? Non potevo chiudere la mia carriera con una sconfitta' : Molti sportivi si perdono quando conoscono il mondo fatato dei media. Anch'io ho vissuto un momento difficile ma sono tornata sui miei passi. Adesso le difficoltà che sono molto più grandi e devo ...

Nuoto - Federica Pellegrini e il rischio dei 100 sl da comprimaria. Una fuoriclasse di questo calibro può permetterselo? : Il 2017 volge al termine e per Federica Pellegrini questo è stato un anno indimenticabile. L’oro nei 200 stile libero di Budapest (Ungheria), nella vasca della Duna Arena, è un qualcosa ben presente nel cuore e nel cervello dei tifosi. Quella progressione infinita nell’ultima vasca piegando l’aliena Katie Ledecky, mai sconfitta precedentemente, ha dato lustro ad un successo tanto inaspettato quanto entusiasmante. Un risultato ...

Nuoto - Federica Pellegrini stanca ma felice - la Divina riceve il Collare d'oro : 'avevo pensato di smettere - poi...' : Un anno di successi e di vittorie quello della Divina, che ha raggiunto il tetto del mondo con la medaglia d'oro alla competizione iridata di Budapest. Il Coni ha perciò voluto premiare la nuotatrice ...

FEDERICA PELLEGRINI/ Dopo l'addio a Magnini c'è solo il Nuoto : FEDERICA PELLEGRINI, Dopo l'addio a Magnini c'è solo il nuoto. La campionessa di Spinea è rimasta in buoni rapporti col suo ex, ma è stata lei a decidere di troncare il rapporto

FILIPPO MAGNINI/ Federica Pellegrini e doping dietro il suo clamoroso ritiro dal Nuoto? (Verissimo) : Torna l'appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo e con i suoi tanti ospiti tra cui FILIPPO MAGNINI che Silvia Toffanin farà accomodare e intervisterà nel suo salotto televisivo.