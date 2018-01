New York | la neve blocca gli aeroporti Critiche ad Alitalia sui social

La neve blocca gli aerei a New York - ritardi e cancellazioni. Sui social critiche ad Alitalia : ... neve e gelo che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti non accenna a passare e sta creando il caos negli aeroporti di New York, tra i terminal più frequentati al mondo. Migliaia di voli hanno ...

'Minacce di morte nel nastro'. Nuovo scandalo per Eliot Spitzer - ex governatore di New York : ROMA Nuovi guai per una ragazza che dà amore a pagamento per Eliot Spitzer. Una ragazza di vita, Svetlana Travis Zakharova, 27 anni, russa di nascita con marito americano, che lo scorso anno lo ha ...

New York dopo la bufera di neve : Bianca e ghiacciata, come mostrano queste foto scattate dall'alto The post New York dopo la bufera di neve appeared first on Il Post.

USA nella morsa del gelo : bufera a New York : 1/37 LaPresse/AFP ...

La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti : (TeleBorsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,88%, a 25.295,87 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla ...

Il compositore Gabriele Ciampi a New York per i Grammy Awards : Dopo il tutto esaurito ottenuto al Parco della Musica di Roma con il concerto di Capodanno – ha stregato la Città eterna ed è stato... L'articolo Il compositore Gabriele Ciampi a New York per i Grammy Awards su Roma Daily News.

L'isola di Emma è New York - tra suoni internazionali ed elettronica : È girato per le strade di New York il video che accompagna 'L'isola', primo singolo di Emma da oggi in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store, e che anticipa 'Essere ...

Ciclone bomba - neve e freddo polare da New York a Boston. Voli cancellati e disagi sulla costa orientale Usa : Riprenderanno oggi alle 7:00 del mattino (le 13:00 in Italia) i Voli all’aeroporto internazionale JFK di New York, sospesi ieri a causa dei forti venti e delle condizioni di gelo causate da quello che è stato definito il Ciclone bomba, la tempesta che si è abbattuta nelle ultime ore sulla costa orientale degli Stati Uniti. La sospensione dei Voli all’aeroporto La Guardia è stata frattanto revocata, ma le autorità suggeriscono ai passeggeri di ...

L’Isola : Emma Marrone riparte da New York. Il video : Il sole che si riflette sulle vetrate del Chrysler Building, i cieli pigri che si affacciano all’orizzonte e le strade che aspettano di popolarsi di buon’ora al mattino. Emma Marrone riparte da Manhattan nel video de L’Isola, primo singolo estratto da Essere qui, il nuovo album della cantante salentina in uscita il prossimo 26 gennaio. https://www.youtube.com/watch?v=NiwsywtFOiQ Una canzone che parte lenta e che richiama gli ...

Ciclone bomba sugli Usa - 6 morti. New York spettrale - previsti altri due giorni di gelo - vento e neve : Riaperto l'aeroporto internazionale Jfk chiuso ieri a causa del gelo e del forte vento. E quattro persone sono decedute in Carolina a causa del ghiaccio che ha provocato centinaia di incidenti. Intanto, la neve ha cominciato a cadere copiosa anche nel Nord-Est

Il video ufficiale di L’isola di Emma tra le strade di New York e con pelliccia finta presenta il nuovo singolo : Il video ufficiale di L'Isola di Emma ci porta direttamente tra le strade di New York. L'artista salentina ha infatti appena rilasciato la clip che accompagna il singolo apripista di Essere qui, disco di inediti che uscirà su etichetta Universal Music il 26 gennaio prossimo. In L'Isola, troviamo sicuramente una Emma da come ce la saremmo aspettata, con una sperimentazione che viaggia sulle note del pop elettronico. L'arrangiamento del brano ...

Da marzo il Metropolitan Museum di New York non sarà più gratuito : Da marzo non si potrà più entrare gratuitamente al Metropolitan Museum of Art di New York a meno di essere residenti nello stato. Dal 1970 infatti si poteva entrare senza pagare e il museo si limitava a suggerire una donazione The post Da marzo il Metropolitan Museum di New York non sarà più gratuito appeared first on Il Post.

Scuole chiuse e corsa alle scorte di cibo. Così New York aspetta il “ciclone bomba” : I volontari del «Family Shelter» si affrettano ad ammassare coperte e scorte di cibo nel grande atrio davanti alla 151ª mentre si fa il conto degli ospiti attesi per i giorni a venire. In questo riparo per diseredati di Melrose, nel Bronx, ci sono anche alcuni disoccupati della classe media, le nuove vittime delle crisi moderne. Ma ci sono anche al...

Freddo e allerta meteo negli Usa : sospesi tutti i voli al Jfk di New York : sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta ‘ciclone bomba’ che si sta abbattendo sul nord-est degli Usa. L’aeroporto e’ stato chiuso a partire da meta’ mattina e non riaprira’ sino al pomeriggio inoltrato. L'articolo Freddo e allerta meteo negli Usa: sospesi tutti i voli al Jfk di New York sembra essere il primo su meteo Web.