Nella calza premi e spettacoli

Nella calza della Befana due primi ballerini a Roma : Nella calza della Befana ci sono molte promozioni: non solo Valentine Colasante étoile a Parigi, ma anche due primi ballerini all'Opera di Roma: Susanna Salvi e Alessio Rezza. Promozione meritatissima.

10 fumetti per bambini da trovare Nella calza : La befana, si sa, porta dolci, frutta, golosità e qualche giochino. Nessuno però le vieta di infilare nella calza anche qualche fumetto per iniziare il 2018 all’insegna delle buone letture. Le “nuvole parlanti”, in Italia, sono nate proprio come intrattenimento per bambini sulle pagine di riviste storiche come il Corriere dei Piccoli e il Corriere dei Ragazzi. Il fumetto è maturato negli anni, rivolgendosi prima a un pubblico ...

De Longhi Treviso Basket : Nella calza della Befana c'è la trasferta ad Orzinuovi : Diretta su LNP TV in streaming video su abbonamento, attivabile da www.legapallacanestro.com, diretta audio su Facebook pagina Treviso Basket con le interviste post partita in diretta. Differita ...

La Befana diventa "utile" : Nella calza meno giocattoli : In tempi di saldi, nella calza della Befana è meglio mettere qualcosa di funzionale a chi lo riceve piuttosto che frivolo. Fermo restando che qualche 'dolcetto' non guasta mai, come vuole la ...

Telecom mi ha bidonata. Cara Befana - portami una class action Nella calza : Cara Befana, ti chiedo di farmi trovare nella calza, anche vecchia e rammendata, una “fiammante” class action (nel senso che lanceremo fiamme e fulmini giuridici) contro la Telecom. E’ una buona causa per tutti coloro che come me sono stati bidonati. Uniti e bidonati, questo potrebbe essere il nostro slogan. Lo sai, Befana mia, io parto sempre dal nobile principio che quello che succede a me non vorrei succedesse ancora. Racconto la mia ...

Nella calza gli italiani metteranno 1 - 8 miliardi : Roma, 4 gen. (askanews) Una calza 'più pesante, anche se con dentro meno giocattoli e più regali utili, complici anche i saldi concomitanti' con l'Epifania 2018 che comporterà per 28 milioni di ...

Neve Nella calza : Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Befana con la Neve nella calza. La giornata festiva della Befana porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con Neve localmente intensa su alcuni settori del ...

Tendenza meteo gennaio 2018 : arriva la Befana con la neve Nella calza : Befana 2018 all'insegna del maltempo. Ebbene sì, quest'anno si annuncia un grave cambiamento climatico in occasione della prima settimana di gennaio. Questa volta l'inverno ha deciso di fare la voce grossa, tanto da anticipare una vera e propria Storm di neve dal 6 gennaio 2018 su quasi tutta Italia. Ma niente paura la Befana porterà ugualmente tanti dolcetti ai bambini buoni, mentre i più grandicelli dovranno consolarsi con un bel carico di ...