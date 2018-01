Negli Stati Uniti si è parlato per un giorno di un “canale dei gorilla” che non esiste

Ondata di freddo estremo Negli Stati Uniti : 19 morti - “il sale versato sulle strade serve a poco” [GALLERY] : 1/27 LaPresse/AFP ...

Negli Stati Uniti c’è una causa contro Spotify da 1 - 6 miliardi di dollari : Richieste danni in shuffle: la Wixen Music Publishing, il 29 dicembre, ha depositato una causa contro Spotify chiedendo un risarcimento di almeno 1,6 miliardi di dollari. L’editore, che rappresenta artisti come Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks e Neil Young, ritiene che l’azienda svedese non abbia le licenze adeguate per riprodurre alcuni brani, come spiega The Hollywood Reporter: “Free Fallin” di Petty, “Light ...

Autismo : Negli Stati Uniti i casi non aumentano - stabili da tre anni : Dopo anni di casi in aumento, negli Stati Uniti negli ultimi 3 anni i casi di Autismo si sono stabilizzati: lo rende noto uno studio del National Institutes of Health pubblicato dalla rivista Jama. Il dato è emerso dall’analisi dei dati di un sondaggio condotto su 30mila bimbi tra 3 e 17 anni, alle cui famiglie è stato chiesto se avevano ricevuto una diagnosi medica legata all’Autismo: nel 2014 il 2,14% dei partecipanti aveva ...

Negli Stati Uniti c'è una causa contro Spotify da 1 - 6 miliardi di dollari : Spotify e copyright: l'editore che rappresenta artisti come Missy Elliot e Neil Young fa causa al colosso dello streaming musicale

Ondata di gelo Negli Stati Uniti : in Massachusetts lo “shock termico” uccide anche gli squali : L’Ondata di gelo che sta stringendo nella sua morsa gli Stati Uniti con un crollo termico record ha colpito anche gli squali: in Massachusetts ne sono Stati trovati alcuni spiaggiati nella baia di Cape Cod e proprio a causa del gran freddo. La “Atlantic White Shark Conservancy” ha riferito che due squali sono Stati rinvenuti “probabilmente arenati a causa di uno shock termico“. L'articolo Ondata di gelo negli Stati ...

Ondata di gelo Negli Stati Uniti : aereo finisce fuori pista : Gli Stati Uniti sono Stati colpiti da una violentissima Ondata di gelo, che ha portato le temperature sotto zero in diverse zone. All’aeroporto di Boston, in...

Matteo Bennati - 'freshman of the year' : 'Vi racconto lo studio e il calcio Negli Stati Uniti. Il futuro è qui' : Sarebbe una pessima idea, considerando che Matteo studia economia internazionale, una laurea spendibile anche per il futuro non soltanto negli U.S.A., e dice di essere 'molto interessato e ...

Ferrero vicina allacquisto delle barrette di cioccolato Nestlé Negli Stati Uniti : Ferrero è vicina all'acquisto delle barrette di cioccolato Nestlé negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Ferrero si appresterebbe a sborsare 2 miliardi ...

Ferrero terzo maggiore produttore di dolciumi Negli Stati Uniti : Per Ferrero è in vista una grande operazione di mercato. Il brand italiano sta per acquistare le barrette di cioccolato Nestlé negli USA. Ad anticiparlo il New York Post citando alcune fonti. Ferrero sarebbe pronta a spendere 2 miliardi di…Continua a leggere →

Approvato Negli Stati Uniti il primo autoiniettore progettato per i bambini : L’Agenzia Regolatoria Americana ha Approvato il primo autoiniettore di adrenalina specificatamente progettato per l’utilizzo nei neonati e nei bambini più piccoli. Il dispositivo ha una serie di soluzioni originali come l’ago che si ritrae automaticamente e la dose di 100 mg di adrenalina. La Food and Drug Administration ha Approvato l’utilizzo in clinica del primo autoiniettore progettato con specifiche dedicate ai bambini più piccoli. Fino ad ...

Elisabetta Canalis : "Non voglio invecchiare Negli Stati Uniti" : Elisabetta Canalis ormai vive lontano dall'Italia da anni. "La mia vita? E' molto semplice in America. Mi occupo di mia figlia e della palestra che ho aperto con Maddalena Corvaglia e che ci sta dando grandi soddisfazioni. La vita qui non è più facile che in Italia, anche se in America ci sono più agevolazioni per i bambini e per le mamme. Di certo non voglio invecchiare negli Stati Uniti. Se mio marito, Brian Perri, avesse le stesse ...

Net neutrality : addio Negli Stati Uniti. Cosa cambierà? : Ultimamente si sente molto parlare di net neutrality. La FCC, ovvero la Federal Communication Commision, ha recentemente approvato un nuovo regolamento. Questo nuovo regolamento prevede lo spostamento della videosorveglianza degli internet provider dalla FCC alla FTC (Federal Trade Commission). La FTC è l’agenzia governativa che si occupa di commercio e concorrenza. Ora veniamo al dunque. Questo nuovo regolamento prevede l’abolizione ...

Negli Stati Uniti Uber 'ruba' pazienti alle ambulanze. Ma in Italia non avrebbe senso : Negli Stati Uniti, Uber ha fatto scendere una grossa parte di pazienti dalle ambulanze. È quello che emerge uno studio condotto da David Slusky, professore di economia dell’università del Kansas e da Leon Moskatel medico dello Scripps Mercy Hospital di San Diego. La ricerca è la prima nel suo genere sull’impatto dei sevizi di noleggio auto sull’utilizzo delle ambulanze. In particolare ...

Negli Stati Uniti Uber 'ruba' pazienti alle ambulanze. Ma in Italia non avrebbe senso : Negli Stati Uniti, Uber ha fatto scendere una grossa parte di pazienti dalle ambulanze. È quello che emerge uno studio condotto da David Slusky , professore di economia dell'università del Kansas e da ...