Navona | il numero chiuso fa flop | contapersone fuori uso | sicurezza in tilt

Roma - piazza Navona a numero chiuso per le feste di Natale : piazza Navona a numero chiuso. È questa la decisione messa nero su bianco nel piano di sicurezza di Roma per le festività natalizie.Secondo quanto riporta l'Ansa, piazza Navona quest'anno sarà a numero chiuso. Per le feste di Natale è stato infatti emanato un piano di sicurezza che prevede una capienza massima di 12mila persone. All'ingresso del luogo che ogni anno, non senza polemiche, ospita la festa della Befana, con bancarelle ...

