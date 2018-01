Naufragio migranti | arrivata a Catania nave con i superstiti

Naufragio di un gommone carico di migranti a nord di Tripoli : "Almeno 25 le persone morte nell'incidente" anche se i "numeri esatti non sono ancora chiari". Lo scrive in un tweet la Ong tedesca Sea Watch in riferimento al Naufragio di un gommone avvenuto questa mattina davanti alla Libia.La Guardia Costiera italiana, che con la Marina Militare è intervenuta nel punto in cui è naufragato il gommone, ribadisce che al momento sono 8 i cadaveri recuperati, mentre 84 sono le persone messe in ...

Naufragio migranti - Guardia costiera : 84 salvi - 8 corpi recuperati : Roma, 6 gen. (askanews) - Un gommone carico di migranti è naufragato al largo delle coste libiche. La nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha soccorso il gommone in difficoltà e ha salvato 84 ...

Migranti - Naufragio a largo della Libia : almeno 25 morti : Un gommone è affondato vicino a Tripoli. Decine anche le persone scomparse. 85 salvati. Ong denuncia: 'superstiti per ore in acqua prima di essere salvati dai soccorritori' "/> Nuova tragedia in acque ...

Migranti - Naufragio davanti coste libiche : 8 morti - 85 in salvo : Un gommone carico di Migranti è naufragato al largo della Libia . I soccorritori hanno salvato 85 persone e recuperato 8 cadaveri . Il naufragio è avvenuto nella tarda mattinata di sabato ad una ...

Migranti - nuovo Naufragio : in 373 sbarcano a Pozzallo : La nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza Frontiere, approderà domani mattina a Pozzallo, 'porto sicuro' indicato dal Mrcc (Maritime Rescue ...

Migranti - Naufragio del 2013 : chiesto processo per 2 ufficiali : Tornerà a febbraio, nuovamente davanti a un gup, il caso legato ai ritardi nei soccorsi di un barcone di Migranti siriani affondato l'11 ottobre del 2013 poco dopo le 17 in acque maltesi, a poca distanza da Lampedusa, con oltre 200 sopravvissuti, 26 morti e una stima di 260 dispersi. La Procura di Roma, rappresentata dai pm Santina Lionetti e Sergio Colaiocco, dopo il provvedimento del 13 novembre scorso con cui il giudice Giovanni ...

Naufragio sulla rotta Algeria-Sardegna : morti sei giovani migranti : Un'imbarcazione con a bordo 12 persone è naufragata sulla "nuova" rotta migratoria tra Algeria e Sardegna. Le condizioni...

Migranti - Naufragio in Libia : oltre 30 morti - "cadaveri mangiati dagli squali" : E' salito a oltre 30 morti il bilancio di un naufragio davanti alle coste libiche. Lo riferisce la marina locale, precisando che le operazioni di salvataggio hanno interessato due barconi: in una i ...

Migranti - Naufragio in Libia : 31 morti - in 200 salvati La Marina di Tripoli : "Cadaveri divorati dagli squali" : E' salito a oltre 30 morti il bilancio del naufragio avvenuto davanti alle coste libiche, a largo di Garabulli. Lo riferisce la Marina libica, precisando che le operazioni di salvataggio hanno interessato due barconi: in una i morti sono 31 e 60 le persone salvate, nell'altra 140 i sopravvissuti.

Migranti - almeno 30 morti nel Naufragio di due barconi : "Mangiati dagli squali" : E' di almeno 30 Migranti morti il bilancio di un naufragio avvenuto al largo delle coste libiche nord-occidentali. E' quanto ha annunciato la Marina libica secondo la quale altre 200 persone sono state tratte in salvo. Due...

Almeno 31 migranti sono morti in un Naufragio al largo delle coste libiche : Fonti della guardia costiera libica – che in realtà non è una vera forza militare, ma un’accozzaglia di milizie e personaggi ambigui – hanno detto a Reuters che Almeno 31 migranti sono morti in un naufragio al largo di Garabulli, a est di The post Almeno 31 migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche appeared first on Il Post.