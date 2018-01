Napoli Verona 2-0 | Giornata 20 Serie A TIM 2017-2018 VIDEO HIGHLIGHTS

Video/ Napoli Verona (2-0) : highlights e gol. Caracciolo : dobbiamo dare di più (Serie A 20^ giornata) : Video Napoli Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita del San Paolo. I partenopei si confermano in testa alla Serie A grazie alle reti di Koulibaly e Callejon(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:33:00 GMT)

?Napoli - riparte la corsa al titolo : Koulibaly-Callejon - 2-0 al Verona : Vittoria sofferta e preziosissima contro il Verona (2-0). Partita che sembrava stregata con tante palle gol non concretizzate e i due pali di Mertens e Insigne. La sblocca Koulibaly di testa...

Koulibaly è l'oro di Napoli - segna e spegne il Verona : la corsa scudetto continua : Il difensore al 4º gol: 'Non so quanto valgo'. Sarri chiede ricambi, potrebbe arrivare Verdi C'è un tesoro che Napoli non può, e non vuole, nascondere. Un tesoro che difende e segna, imposta e ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona Bernardeschi e Var - Juve ok : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

PAGELLE / Napoli Verona (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Sarri domina la sfida dei mister (Serie A) : Le PAGELLE di Napoli Verona (2-0): Fantacalcio, i voti della partita giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti: Sarri, Callejon e Koulibaly i migliori, 20^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:08:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : 'Koulibaly fa fallo : gol Napoli da annullare' : Napoli - Fabio Pecchia si è lamentato al termine di Napoli-Verona . Lo 0-0 ha retto fino al gol di Koulibaly al minuto 65: 'C'era fallo, stavolta ne sono sicuro - ha dichiarato il tecnico gialloblù - ...

Ultras tentano assalto a tifosi Verona - guerriglia a Napoli : 5 feriti - : Circa duecento tifosi azzurri, armati di bastoni, sassi e petardi, avrebbero cercato di assalire i sostenitori scaligeri, in arrivo in stazione per la trasferta di campionato

Napoli-Verona - Sarri : “Mai temuto di non vincerla”. Pecchia : “Irregolare il gol di Koulibaly” : Napoli-Verona, Sarri: “Mai temuto di non vincerla”. Pecchia: “Irregolare il gol di Koulibaly” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Verona, Sarri: “MAI temuto DI NON POTERLA VINCERE” – Maurizio Sarri entusiasta ai limiti della spavalderia per la vittoria del Napoli contro il Verona. Queste le sue parole a Premium ...

Napoli-Verona - le pagelle : Koulibaly la sblocca - Mertens a digiuno - Calcio : Pochi al mondo come il senegalese nel suo ruolo. MARIO RUI 6,5 - In crescita costante. Oggi ha mostrato notevole passi avanti sotto l'aspetto fisico. HAMSIK 6 - Non la sua migliore gara, ma ...