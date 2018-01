Napoli-Juventus | braccio di ferro Immobile stellare | la rassegna stampa

Serie A - Corcione : 'È la stagione di Napoli e Juventus. Il mercato ci salvi dalle polemiche sul Var' : Il campionato lascia tonnellate di chiacchiere e una verità incontrovertibile: è la stagione di Napoli e Juventus; le altre si sono progressivamente ritirate: una corsa a defilarsi che ha visto nella ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Verdi - Juventus tratta il rinnovo con Khedira : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

Napoli-Juventus : un testa a testa avvincente per lo scudetto : ... cori razzisti a Matuidi: perché l'arbitro non sospende la gara ? Cagliari-Juventus 0-1: decide un gol di Bernardeschi nel secondo tempo (Video Gol) Cagliari-Juventus diretta TV e live streaming ...

La Juventus va in vacanza a un punto dal Napoli : L’ultimo posticipo della prima giornata di ritorno della Serie A, registra la vittoria della Juventus. I bianconeri battono 1-0 il Cagliari e vanno in vacanza ad un punto dal Napoli. La squadra di Allegri parte forte, ma Dybala e Bernardeschi…Continua a leggere →

Cagliari-Juventus 0-1 : Bernardeschi tiene il passo del Napoli : La Juventus batte il Cagliari per 1-0 in trasferta grazie a un gol di Bernardeschi e rimane seconda a un punto dal Napoli capolista. LEGGI LA CRONACA © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari : bianconeri a meno uno dal Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri soffre terribilmente contro il Cagliari di Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza ...

Cagliari-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Allegri vuole tenere il passo del Napoli : La Juventus, rimasta ormai l'unica rivale credibile al Napoli di Sarri per la lotta allo scudetto, riparte nel 2018 dalla Sardegna Arena di Cagliari. I bianconeri hanno conquistato 16 degli ultimi 18 ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Real Madrid piomba su Icardi - Juventus su Bryan Cristante - Napoli in pressing per Aleix Vidal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calcio - Serie A 2017-2018 - 20ma giornata : big match tra Fiorentina e Inter - il Napoli ospita il Verona - Juventus in trasferta con il Cagliari : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che in questo fine settimana vedrà l’inizio del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà domani con due incontri, mentre le restanti partite si giocheranno all’Epifania. Ci sarà poi una pausa di due settimane, dove tutte le squadre potranno recuperare dopo la fitta Serie di match dell’ultimo mese. Andiamo quindi ad analizzare quello che ci offrirà la ventesima giornata della Seria A. Partiamo ...

Juventus - Khedira lancia la sfida : 'Possiamo rimontare il Napoli' : TORINO - Ultima gara prima della sosta contro il Cagliari per la Juventus , in programma sabato 6 gennaio. Per un primo bilancio di stagione Sami Khedira ha rilasciato a Sky una lunga intervista in ...

Il Manchester City è il club più "ricco" al mondo. Juventus 8ª - dietro Napoli e Inter : Quali sono i club di calcio più potenti al mondo? La classifica è stata stilata da "Soccerex Football Finance 100" che ha analizzato il valore dei calciatori in rosa, gli immobili di proprietà, il ...

La classifica della Serie A senza il Var : Juventus in testa - dietro il Napoli : La nuova parola del calcio nel 2017 è stata sicuramente ' Var '. Declinato sia al maschile che al femminile. 'Il Var' è l'uomo che controlla il monitor, 'la Var' l'attività di chi assiste l'arbitro al ...

Come possono migliorarsi Napoli - Juventus e Inter : In Serie A è iniziato il mercato dei calciatori, durerà un mese: le operazioni più probabili e i nomi che circolano di più The post Come possono migliorarsi Napoli, Juventus e Inter appeared first on Il Post.

Coppa Italia 2018 : si chiudono i quarti di finale con Napoli-Atalanta e Juventus-Torino su Rai 1 : Napoli-Atalanta E’ la Coppa Italia ad inaugurare il 2018 di calcio con gli ultimi quarti di finale in programma, che vedono impegnate le prime due della classe, Napoli e Juventus, alle prese rispettivamente con Atalanta e Torino. Ecco dove e quando seguire le partite. Coppa Italia in tv: le partite della settimana I quarti di finale di Coppa Italia si chiudono questa sera con Napoli-Atalanta e domani sera con Juventus-Torino. Entrambe le ...