Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. «Siamo stati assaliti da una gang» : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l?amico 18enne che avevano trascorso la serata nei...

LIVE Napoli-Verona - cronaca e risultato in tempo reale : 2' di recupero ancora 0-0 : 45 - Saranno 2 i minuti di recupero al San Paolo 44 - ancora occasione per la squadra di Sarri, Mertens per Allan che non riesce a calciare dentro l'area di rigore. 43 - Napoli-Verona ancora sullo 0-0 ...

Napoli - le Coppe fanno male a Sarri Ancora eliminazione per gli azzurri : Ancora una Coppa, ancora una eliminazione. Il «Napoli 2» non va, ma qualche settimana fa in Champions non era bastato nemmeno un «Napoli 1 e mezzo», quello capace di mischiare...

Inglese : “Non ho ancora respirato l’aria di Napoli - ho conosciuto solo Insigne in Nazionale” : Roberto Inglese potrebbe essere il primo rinforzo a gennaio di Maurizio Sarri. Il Napoli lo ha acquistato nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, ma l’attaccante originario di Lucera è rimasto in prestito al Chievo Verona. Ora le dinamiche sembrano essere cambiate come ha svelato lo stesso Inglese ai microfoni de “La Repubblica”: “Sono di […] L'articolo Inglese: “Non ho ancora ...

Napoli - l'albero di Natale ancora nel mirino dei vandali : Napoli, 30 dicembre 2017 - Non c'è pace per l'albero di Natale della galleria Umberto I di Napoli , ironicamente soprannominato ' Sparicchio ' (in assonanza col malcapitato 'Spelacchio' di Roma ) a ...

Napoli Campione d’Inverno - scettici ammutoliti dal miracolo di Sarri : mezzo scudetto strameritato - ancora 2 “scosse” al San Paolo e poi il mercato : Il Napoli è Campione d’Inverno, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni: il miracolo di Sarri continua, e costringe anche i più scettici a ricredersi. Questa squadra è una realtà importante del calcio italiano ad altissimi livelli, i calciatori stanno continuando a crescere anno dopo anno sotto la guida del mister-maestro e mai come quest’anno il primato in classifica alla fine del girone d’andata è così meritato. ...

Crotone-Napoli 0-1 : a segno ancora Hamsik - la squadra di Sarri già campione d’inverno : Gli azzurri la sbloccano nel primo tempo con Hamsik, poi hanno alcune buone occasioni, ma soffrono nel finale di partita

Napoli campione d'inverno : segna ancora Hamsik - battuto 1-0 il Crotone : ROMA Il Napoli è campione d'inverno: l'ultima volta fu il 10 gennaio 2016. Poco meno di 2 anni. Da Frosinone-Napoli 1-5 a Crotone-Napoli. Dal Matusa all'Ezio Scida. Ma sempre con Marek Hamsik ...

Crotone-Napoli 0-1 | La diretta Ancora Hamsik - primo tempo ok : L'ultima giornata del girone d'andata si apre dallo Scida di Crotone, dove il Napoli capolista vuole mantenere il primato in classifica e mettere pressione alla rivale Juventus, che...

Napoli - la banda dei cerchi in lega colpisce ancora : 'Basta tolleranza - si faccia qualcosa' : Continuano i furti delle gomme d'auto. In questi giorni di festa i furfanti sembrano essere agevolati dalle lunghe permanenze da parenti ed amici. Siamo in via viale Maria Cristina di Savoia, una ...

Sky Sport : “Ciciretti e Machach sicuri al Napoli - Younes non ancora” : Negli ultimi due giorni sono sorte delle voci di calciomercato per le quali il Napoli sarebbe molto vicino ai giovani Zinedine Machach ed Amin Younes. Il franco-Algerino 21enne è svincolato da un mese e mezzo, dopo aver interrotto il proprio contratto con il Tolosa in seguito ad un grave episodio disciplinare, mentre il tedesco di […] L'articolo Sky Sport: “Ciciretti e Machach sicuri al Napoli, Younes non ancora” proviene da ...

Napoli - Sarri : 'Scudetto? Manca ancora un girone' : Le parole di Insigne Soddisfatto per il risultato e il momento della squadra anche l'attaccante azzurro Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così nel post gara: "Sapevamo di ...

Napoli - Hamsik ancora incredulo : “Superato Maradona? Ecco cosa dico” : “Staccato Maradona? Quota 116 gol in azzurro? Io ho pensato solo che avevo fatto il 3-2 e che avevamo superato la Sampdoria. E’ stata una partita molto difficile e molto importante, considerando anche che l’Inter ha perso”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, Marek Hamsik che ha siglato il gol partita per il suo Napoli, contro la Sampdoria, staccando Maradona come bomber storico in maglia azzurra. “Forse ...