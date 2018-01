Musei gratis la domenica | è boom | Pompei e Caserta sul podio in Italia

Musei : domenica gratis - oltre 9mila accessi nei siti archeologici vesuviani : In occasione della prima domenica del mese, in cui sono aperti e gratuiti gli accessi ai siti archeologici vesuviani, si sono registrate oltre 9mila presenze. Secondo dati della Soprintendenza gli Scavi di Pompei contano 7.799 presenze, il Parco archeologico di Ercolano 1.455, gli scavi di Oplonti 156 e il Museo di Boscoreale 50, per un totale di 9.460 accessi. L'articolo Musei: domenica gratis, oltre 9mila accessi nei siti archeologici ...

Vittorio Sgarbi : 'Quando sarò ministro Musei e chiese gratis' : 'Quando sarò ministro ci saranno musei e chiese gratis ', annuncia Vittorio Sgarbi a L'aria che tira su La7 : 'I musei sono luoghi di formazione di una civiltà. Silvio Berlusconi non potrà fare il ...

Musei gratis a Milano domenica 3 dicembre 2017 – elenco : Musei gratis A Milano. Nel capoluogo lombardo ogni prima domenica del mese si possono visitare gratis oltre ai Musei statali anche quelli civici. Il Comune di Milano ha infatti confermato anche per quest’anno l’ingresso gratuito per tutti i Musei civici della città tutte le prime domeniche del mese. Di seguito riportiamo cosa vedere e visitare gratis a Milano ogni prima domenica del mese. Leggi anche: elenco Musei a Roma e elenco Musei ...

Musei gratis a Napoli domenica 3 dicembre 2017 – elenco : Musei gratis A Napoli. domenica 3 dicembre 2017, prima domenica del mese, ci sarà la consueta apertura gratuita in tutta Italia dei i Musei, gallerie, scavi archeologici gestiti dallo Stato. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha stabilito l’accesso gratuito a ben 450 siti statali in tutta Italia. Di seguito riportiamo l’elenco dei Musei visitabili gratis a Napoli e in Campania. Leggi anche: elenco Musei a Roma e elenco Musei a ...

Musei gratis a Roma domenica 3 dicembre 2017 – elenco : A Roma domenica 3 dicembre 2017 sarà possibile visitare gratis un gran numero di Musei statali. L’evento Musei gratis a Roma interessa molti Musei a gestione statale, ma non non sempre comprende la visita alle mostre in corso. Inoltre per i residenti nella Capitale e nell’area della Città Metropolitana è previsto l’ingresso gratuito ai Musei in Comune Roma con molte iniziative per ...

