MULTIRilasciato Universal Media Server v6 8 0 e 7 0 0 rc2

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 7 gennaio 2018) Lo sviluppatore Subjunk ha rilasciato due nuovi aggiornamenti diin versione 6.7.4 e la versione test 7.0.0 RC2.e’ basato su PS3che e’ unmultile compatibile con il DLNA per condividere i tuoi video, file audio e stream.Permette lo streaming virtuale e transcodifica i formati che non sono nativamente supportati dalla periferica. I dispositivi supportati includono l’iPad, iPhone,ricevitori Yamaha, DirectTV, televisori Panasonic, lettori Blu-ray di Sony e altro ancora.Questa release corregge molti bug e migliora il supporto per i dispositivi. CHANGELOG v 6.8.0 Generale: Aggiunta la selezione della cartella condivisa alla procedura guidata Migliore corrispondenza dei risultati di CoverArtArchive Miglioramento del testo nella procedura guidata Risolto il rilevamento di Java Runtime Environment 9 su ...