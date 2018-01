MotoGP | Andrea Dovizioso è entrato in una nuova dimensione La Ducati forse non se n’è

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Pensare al 2017 mi emoziona. Se Valentino Rossi si ritira? Il Circus cambierà un bel po’” : Reduce da un Mondiale 2017 di MotoGP a dir poco straordinario nel quale è stato capace di lottare con “Sua Maestà” Marc Marquez totalizzando sei vittorie stagionali in sella alla Ducati, Andrea Dovizioso guarda a ciò che ha fatto con la D16 ed a cosa potrebbe fare in sella alla moto di Borgo Panigale nel pRossimo campionato del mondo con estrema chiarezza. “Ammetto di aver rivisto diverse volte i filmati della scorsa edizione, ...

MotoGP - Andrea Dovizioso merita l’aumento e un ingaggio più alto. Il confronto impietoso con Lorenzo : Tre milioni di euro contro dodici. Secondo posto nel Mondiale lottando fino all’ultimo con Marc Marquez contro una stagione negativa e con pochi risultati di rilievo. Sono gli universi di Andrea Dovizioso e Marc Marquez messi a confronto, un paragone sorprendente in cui chi percepisce molti meno soldi è il più performante. Il Dovi ha vinto sei Gran Premi, ha tenuto testa al fenomeno della Honda, lo ha fatto sudare e tremare mentre il ...

MotoGP : Andrea Dovizioso - niente più compromessi con Ducati. Firma del rinnovo complicata : “L’exploit è esserci riuscito emozionando alla mia maniera: cioè rimanendo me stesso, senza compromessi, tranquillo, riservato, mai showman. Questa mia normalità, in mezzo a un mondo di eccessi, ha invece stupito, rivelandosi originale.Oggi è tutta questione di immagine. Si deve apparire indipendentemente da ciò che realmente si è o si fa. I social sono importanti ma gestiti malissimo. Stiamo trattando il rinnovo del contratto ma sarà ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il mio exploit è essere riuscito ad emozionare essendo me stesso” : 6 vittorie nel Mondiale 2017 MotoGP in sella alla Ducati, il lottare per il campionato con Marc Marquez e l’aver regalato un’emozione incredibile agli appassionati di moto ed ai tifosi della Rossa. Questo l’anno di Andrea Dovizioso: il “pilota della porta accanto” che fa del lavoro e la dedizione la propria droga senza cercare ossessivamente le luci della ribalta e voler essere personaggio ad ogni costo. Un pilota ...

MotoGP - Andrea Iannone : “Un anno brutto che mi ha insegnato molto. Spero nel 2018 di tornare ai miei livelli” : Con la stagione 2017 del Mondiale di MotoGP andata in archivio è il momento dei bilanci. Tra le delusioni dell’annata appena conclusa vi è senza dubbio Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Il 13° posto in classifica generale con soli 70 punti all’attivo evidenziano un campionato di grosse sofferenza per il centauro nostrano mai davvero a proprio agio sulla sua moto e spesso in rotta di collisione nei rapporti con il team. Un passaggio, dunque, ...

MotoGP : Andrea Iannone - 'Il 2017 è stato un anno difficile - ma ne esco rafforzato' : In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Iannone parla della stagione appena conclusa, e di come nei momenti di difficoltà sia riuscito a rimanere concentrato. Non solo ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : fulmine Jonathan Rea - primo in Superbike. Andrea Iannone secondo - è il migliore in MotoGP : Terza ed ultima giornata di Test combinati tra MotoGP e Superbike sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Oggi è tornato in pista Jonathan Rea e la differenza rispetto a ieri si è sentita: il pilota della Kawasaki ha infatti stampato il miglior tempo in 1’37″986 non solo tra le derivate di serie, ma anche assoluto, precedendo di 44 millesimi Andrea Iannone, il più veloce tra i piloti MotoGP. Partendo proprio dalla classe ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : comanda la Ducati! Andrea Dovizioso sfreccia in MotoGP - Marco Melandri è il più veloce in Superbike : Seconda giornata di Test ‘misti’ tra MotoGP e Superbike sul circuito di Jerez. Al termine del mercoledì spagnolo, ci sono italiani, piloti e moto, al comando in entrambe la categorie. Nella classe regina del Motomondiale il più veloce è stato Andrea Dovizioso con il tempo di 1’37″663, mentre tra le le derivate di serie il miglior tempo è stato fatto segnare da Marco Melandri in 1’39″663. Per le due Ducati ...

MotoGP - test Jerez : nella prima giornata comanda Andrea Iannone. Spavento per Chaz Davies : Quattordicesima posizione e più di ottanta giri per il campione del mondo moto 2 Franco Morbidelli, in ritardo di poco meno di un secondo e mezzo. In pista presente anche l'Aprilia, con Scott Redding ...

finita tra Iannone e Belen - clamoroso gesto di Andrea : trascurata la MotoGP per la showgirl : Belen Rodriguez molla Andrea Iannone e lui reagisce con un gesto d'impeto, ecco il retroscena dietro l'addio tra la showgirl ed il pilota di MotoGp Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si sono lasciati. ...

MotoGP - Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone? La rottura dopo la gara di Valencia : C’è aria di crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez, la coppia che si era formata lo scorso anno. Stando a quanto riporta la rivista “Chi“, la showgirl avrebbe deciso di lasciare il pilota dopo una serie di tira e molla iniziata già durante l’estate. La modella argentina, stando alle voci riportate, avrebbe chiuso la relazione dopo l’ultima gara del Mondiale di MotoGP disputata a Valencia, successivamente a un ...

MotoGP : Andrea Iannone - il 2017 delle delusioni in sella alla Suzuki : Con la stagione 2017 del Mondiale di MotoGP andata in archivio è il momento dei bilanci. Tra le delusioni dell’annata appena conclusa vi è senza dubbio Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Il 13° posto in classifica generale con soli 70 punti all’attivo evidenziano un campionato di grosse sofferenza per il centauro nostrano mai davvero a proprio agio sulla sua moto e spesso in rotta di collisione nei rapporti con il team. Un ...

MotoGP - il 2017 meraviglioso di Andrea Dovizioso : un anno di grazia ed una promessa di futura vittoria : 6 vittorie, 1 secondo ed un terzo posto. E’ questo il bilancio della stagione di Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati, nel Mondiale di MotoGP 2017. Un incedere meraviglioso quello del “Dovi” che ha stregato tutti: tifosi ed avversari. Il ragazzo di Forlì non è più uno dei tanti ma in questo 2017 si è scoperto campione dimostrando che attraverso il lavoro e l’abnegazione nessun risultato è precluso. Se questo campionato ...

MotoGP - Mondiale 2018 : sarà l’anno del riscatto per Jorge Lorenzo? Andrea Dovizioso lo ha fortemente ridimensionato : Era il 18 aprile 2016. Jorge Lorenzo, ancora in Yamaha, ufficializzava il suo (non certo a buon mercato) trasferimento in Ducati. Una notizia che scosse il MotoMondiale e che segnava un vero e proprio punto di svolta. Il campione del mondo in carica, infatti, salutava la casa di Iwata dopo ben nove anni in MotoGP e sceglieva di intraprendere la grande sfida con la scuderia di Borgo Panigale. Saltiamo ora al 15 novembre 2016. Esattamente dodici ...