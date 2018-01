Morto Angelillo | l' angelo dalla faccia sporca recordman del gol

(Di domenica 7 gennaio 2018) ROMA- Èin ospedale a Siena Antonio Valentin, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol. Il decesso è ...

: Èsabato sera all’età di 80l’ex calciatore argentino naturalizzato italiano, considerato uno dei più forti attaccanti della storia del campionato di calcio italiano.all’Ospedale di Siena venerdì 5 gennaio, dopo essere stato The post Èa 80, exdiappeared first on Il Post.