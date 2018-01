Morta Marina Ripa di Meana | il ricordo di Vittorio Sgarbi

Marina Ripa di Meana è Morta : Marina Ripa di Meana E’ morta Marina Ripa di Meana. Lo annuncia il sito Dagospia. La stilista, scrittrice e personaggio tv italiana – di recente il pubblico l’aveva vista su Rete4 come opinionista – è venuta a mancare oggi all’età di 76 anni dopo una malattia di cui lei stessa non aveva fatto mistero in tv. Nota frequentatrice di salotti televisivi e non, Marina Ripa di Meana aveva mostrato in tv – a ...