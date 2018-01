MOLFETTA OMAR PEDRINI CANE SCIOLTO READING LIVE + MISGA SHOWCASE

: Omar Pedrini a Molfetta, “Cane Sciolto” reading tour - CarbonAntonio : Omar Pedrini a Molfetta, “Cane Sciolto” reading tour -

Leggi la notizia su molfetta.ilfatto

(Di domenica 7 gennaio 2018) ...La Cittadella degli Artisti Via Bisceglie 775Più di uno sta suggerendo di attivare un bus navetta dal centro verso la Cittadella per permettere di assistere agli spettacoli anche a chi non ...