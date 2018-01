Millie Bobby Brown | lo stile teen che funziona

David Harbour su Millie Bobby Brown in Stranger Things : “Voglio diventi Meryl Streep - non in rehab a 20 anni : è una bambina” : Il talento mostrato dalla giovanissima Millie Bobby Brown in Stranger Things ha fatto presa anche su David Harbour: grande protagonista della seconda stagione della serie Netflix, l'interprete di Hopper ha mostrato apprezzamento per la collega appena adolescente e un certo senso di protezione nei suoi confronti. L'attore ne ha parlato in una lunga intervista con la versione online inglese di GQ, in cui ha spiegato quali sono dal suo punto di ...

Natale : i regali che faremmo a Millie Bobby Brown : Il 2017 ha segnato per Millie Bobby Brown (meglio conosciuta come Eleven di Stranger Things) il raggiungimento della fama a livello planetario, guadagnandole altresì l’attenzione di fashion designer e riviste di moda. L’attrice britannica, classe 2004, ci ha ispirato una selezione di regali moda adatti alla sua età e… a tutte le età: glamour sì, ma soprattutto divertenti, colorati, ironici. Alla seconda stagione della serie TV Netflix ...

Millie Bobby Brown : l'attrice ha svelato a chi ha dato il suo primo bacio : Millie Bobby Brown ha 13 anni e sta affrontando, sotto i riflettori di tutto il mondo, tante delle classiche tappe della crescita. Il suo primo bacio ad esempio : l'attrice ha raccontato il suo first kiss, vediamo com'è andata! Oltre al primo bacio, dal set di ' Stranger Things ',...

Millie Bobby Brown : l’attrice ha svelato a chi ha dato il suo primo bacio : Millie Bobby Brown ha 13 anni e sta affrontando, sotto i riflettori di tutto il mondo, tante delle classiche tappe della crescita. Il suo primo bacio ad esempio: l'attrice ha raccontato il suo first kiss, vediamo com'è andata! [arc id=”041e2b9b-048f-4660-9943-ae441d23559d”] Oltre al primo bacio, dal set di "Stranger Things", Millie Bobby Brown ha portato a casa un particolare cimelio. Prova a ...

Gli attori di Stranger Things prima di diventare famosi : da Millie Bobby Brown a Charlie Heaton (foto) : Chi erano gli attori di Stranger Things prima di diventare famosi nella serie tv? Sapevate che Millie Bobby Brown, prima di essere Eleven, era apparsa in un episodio di Grey's Anatomy? Lo show di Netflix ha certamente dato loro il successo internazionale, ma molti attori avevano già una bella carriera alle loro spalle (come ad esempio, Winona Ryder, star e musa di Tim Burton quando era poco più che ventenne). Scopriamo i ruoli più particolari ...

STRANGER THINGS - Come Millie Bobby Brown ha reso Undici una vera icona della cultura pop! : Continuiamo a parlare della seconda stagione di STRANGER THINGS, stavolta dal punto di vista dell'icona più rappresentativa della serie, Undici. La sua interprete, Milly Bobbie Brown, è apparsa sulla copertina di Variety, dove sia lei che le persone con cui ha lavorato hanno parlato della sua interpretazione e di Come lei concepisce il suo lavoro.ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - I produttori spiegano la scena conclusiva della seconda ...

Millie Bobby Brown di Stranger Things parla della sua disabilità con coraggio : “Se vuoi fare qualcosa - fallo e basta!” : Millie Bobby Brown di Stranger Things ha solo 13 anni ma è un talento nato: sul web si parla molto di lei e del personaggio di Eleven, uno dei più amati della serie televisiva targata Netflix, giunta alla seconda stagione e già rinnovata per una terza e quarta. La grandezza di questa giovane star nasconde anche un'ombra: Millie recita coraggiosamente nonostante una disabilità che l'accompagna fin dalla nascita. Intervista da Variety, che le ...

“Stranger Things” : Millie Bobby Brown si è portata a casa la cosa più STRANA dal set : Tra i tanti cimeli visti sul set di "Stranger Things", Millie Bobby Brown ne ha scelto uno che… non indovineresti mai! Curioso di sapere quale? Te lo sveliamo nel video! [arc id=”60604348-ee0c-4c59-a5d9-0734cde7fa3a”] Oltre al souvenir portato a casa da "Stranger Things", Millie Bobby Brown ha raccontato di aver conservato le memorie di alcuni momenti per lei importanti. Il primo è un ...

Millie Bobby Brown - star di Stranger Things - fa discutere : In questi giorni non si fa altro che parlare della nuova stagione di Stranger Things, serie TV prodotta da Netflix ambientata negli anni 80. I protagonisti sono dei ragazzini che hanno a che fare con strani eventi soprannaturali nella loro città. Tra i piccoli protagonisti troviamo Millie Bobby Brown, nella serie Eleven. La giovane attrice, di […] L'articolo Millie Bobby Brown, star di Stranger Things, fa discutere sembra essere il primo ...

Dalla povertà a Hollywood : La storia di Millie Bobby Brown - star di Stranger Things : Quella di Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, è una favola a lieto fine: la sua famiglia era ridotta al lastrico prima che ottenesse la parte di Undici.Leggi qui l'articolo

Millie Bobby Brown : 11 cose sulla star di Stranger Things che (forse) non sapevi : Pensate di sapere proprio tutto su Millie Bobby Brown, l’amatissima Undici di Stranger Things? Noi scommettiamo proprio di no.Leggi qui l'articolo

Millie Bobby Brown che rappa “Stranger Things” è tutto ciò che vorrai vedere oggi : Se ti fossi perso la prima stagione di Stranger Things, ci pensa Millie Bobby Brown a riassumertela… in rima! L'attrice che veste i panni di Eleven si è esibita in un rap sulla serie, durante l'ospitata nel salotto di Jimmy Fallon, ed è stata pazzesca. "Andiamo in Indiana, nel 1983/Quattro ragazzi in cantina che si rilassano suonando D&D/C'era Lucas, c'erano Willy Will e ...

Millie Bobby Brown : 11 cose sulla star di Stranger Things che (forse) non sapevi : Pensate di sapere proprio tutto su Millie Bobby Brown, l’amatissima Undici di Stranger Things? Noi scommettiamo proprio di no.Leggi qui l'articolo

Stranger Things 2 - la star è Eleven tutti pazzi per Millie Bobby Brown" : E' disponibile da oggi su Neflix la seconda stagione di 'Stranger Things', la serie di fantascienza ambientata negli anni OTtanta che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo. Cast è corale, ma a ...