Milan | spunta anche l’Inter su Dembélé | si accende il derby di mercato

Calciomercato Milan/ News - se parte Gigio Donnarumma spunta Marchetti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: se Gigio Donnarumma lascerà nella sessione di gennaio si profila la possibilità di puntare Federico Marchetti della Lazio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:37:00 GMT)

Basket - Serie A 2017-2018 : Milano batte Brescia e accorcia la classifica. Venezia la spunta in volata su Sassari : Turno di Santo Stefano nella Serie A di Basket 2017-2018. Dopo gli anticipi pre-natalizi, con le vittorie di Trento e Torino su Pistoia e Reggio Emilia, la 12a giornata è proseguita con il big match tra la capolista Brescia e l’Olimpia Milano, nello scenario del Forum. La partita sembrava sorridere alla Leonessa, contro un EA7 davvero poco in palla. Nel finale, però, proprio sul più bello, la squadra di Andrea Diana si è spenta, non ...

CorSport Milan - si allontana Badelj : spunta la Roma : Pare che adesso la Roma scrive il Corriere dello Sport sia tornata in vantaggio per il mediano. Non solo Badelj, il Milan sarebbe vigile su Moussa Dembelè . Vedremo come si evolveranno nelle prossime ...

Gigio Donnarumma - spuntano le lettere che sputtanano il Milan : Un autentico casino, che continua ad agitare le acque già molto mosse in cui naviga la barca Milan in queste settimane, tra batoste in campo e bastonate dalla Uefa circa il voluntary agreement legato ...

LIVE Unicaja Malaga-Olimpia Milano - Eurolega 2018 in DIRETTA : Malaga la spunta nel finale - sconfitta amara per Milano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Unicaja Malaga-Olimpia Milano, 14esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. L’Armani Exchange ha ritrovato la vittoria ed ora vuole proseguire su questa scia. Dopo il successo al Forum contro Baskonia, la squadra di Simone Pianigiani torna subito in campo per affrontare l’Unicaja Malaga in trasferta. Milano ha ritrovato il sorriso due giorni fa, offrendo una prova convincente per quasi ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia - Eurolega 2018 in DIRETTA : l’Olimpia rischia grosso nel finale ma la spunta! Vittoria ritrovata! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

Milan - spunta una nuova squadra per Donnarumma : pronta l'offerta : Secondo quanto svelato da Sky Sport , c'è anche l' Atlético Madrid su Gianluigi Donnarumma . Il portiere del Milan ha tante pretendenti, ma la più concreta è proprio il club spagnolo che cerca un post-Oblak, pallino del Paris ...

Risse e rapine fuori dalle discoteche a Milano - spuntano spray urticante e coltelli : Due episodi avvenuti uno davanti al Fabric, dove tre ragazzi sono stati aggrediti, e al Just Cavalli teatro di una lite con un ferito al braccio. A Pobbiano di...

Milan - Romagnoli nel mirino della Juventus. E spunta anche l’Inter : Milan, Romagnoli nel mirino della Juventus. E spunta anche l’Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Romagnoli NEL mirino della Juventus. E spunta anche L’INTER – Alessio Romagnoli è una delle poche note liete del Milan degli ultimi anni. Arrivato in rossonero nel 2015 per volere di Sinisa Mihajlovic, il centrale classe 1995 ha sempre ...

A Milano rispuntano manifesti e simboli Br : Da giorni a Milano sono spuntati degli inquietanti manifesti in giro per la città. Inneggiano alla giustizia proletaria e alla fine del capitalismo e riportano la stella a 5 punte delle Brigate rosse. Lo aveva denunciato già lo scorso 26 novembre Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia. "Mi chiedo se domani i compagni che siedono a Palazzo Marino, la smetteranno almeno per un giorno di dare la caccia ai fascisti immaginari ...

Milan - Montella ed il contratto sino al 2019 : spunta una clausola che “fa spazio” a Conte : Vincenzo Montella come noto è stato esonerato stamane dal Milan e dunque non sarà sulla panchina rossonera nelle prossime gare. Al suo posto vedremo Gennaro Gattuso a guidare il Milan, ma l’Aeroplanino ha ancora un contratto in essere sino al 2019. Secondo quanto rivelato da Sksport però, all’interno dell’accordo tra il club e Montella c’è una clausola ben precisa che permette ai rossoneri di rescindere il contratto in ...

Bilancio Milan - Libero rivela le cifre (vere) sui debiti. Spunta la banca Usa - occhio : cosa può rovinare tutto : Chi segue il Milan, anzi, chi segue l' operazione che ha portato il Milan dopo 30 anni e passa fuori dalla sfera di controllo di Silvio Berlusconi vive costantemente sulle montagne russe. Un giorno ...

Sciopero dei trasporti - si fermano bus - treni e aerei. Ma a Milano il metrò va Spunta norma contro l’effetto annuncio : Lo ha proclamato l’Unione sindacale di base con modalità che variano da città a città. Disagi e code in tutta Italia: da Milano a Palermo. A Venezia, il prefetto ha precettato i dipendenti della società di trasporto. L’agitazione proclamata anche nelle scuole

Calciomercato Milan - il primo colpo è servito : spunta un indizio importante - i dettagli : Calciomercato Milan – La vittoria contro il Sassuolo ha ridato un po’ di ossigeno al Milan e soprattutto a Vincenzo Montella, che ha salvato la propria panchina. Dopo la sosta per le nazionali, i rossoneri dovranno vedersela contro il Napoli. Quello del San Paolo sarà un match importante per capire se il Milan è finalmente guarito e pronto per tentare la risalita verso un posto in Champions League. La dirigenza intanto è al lavoro in ...